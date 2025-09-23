Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Friedlich bleiben, auch wenn Sie sich wieder herausgefordert fühlen!

Friedlich bleiben, auch wenn Sie sich wieder herausgefordert fühlen! Beruf: Verständnisvoller anderen gegenüber! Freundlichkeit ist erfolgreicher.

Verständnisvoller anderen gegenüber! Freundlichkeit ist erfolgreicher. Fitness: Nur nicht stressen! Gehen Sie cooler und gelassener an alles heran!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lenken Sie konsensbereit ein, um möglichen Spannungen vorzubeugen!

Lenken Sie konsensbereit ein, um möglichen Spannungen vorzubeugen! Beruf: Handeln Sie heute einen Konsens aus, bevor sich Differenzen zuspitzen!

Handeln Sie heute einen Konsens aus, bevor sich Differenzen zuspitzen! Fitness: Teilen Sie sich Ihre Kräfte sorgsam ein, um über Reserven zu verfügen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Setzen Sie bewährten Zusammenhalt bloß nicht leichtsinnig aufs Spiel!

Setzen Sie bewährten Zusammenhalt bloß nicht leichtsinnig aufs Spiel! Beruf: Bringen Sie Ihre Anliegen vor! Heute kommt man Ihnen sicher entgegen.

Bringen Sie Ihre Anliegen vor! Heute kommt man Ihnen sicher entgegen. Fitness: Nehmen Sie sich genügend Zeit, um mehr für Ihre Schönheitspflege tun!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Emotionale Disziplin wahrt den Hausfrieden. Daher keine Diskussionen!

Emotionale Disziplin wahrt den Hausfrieden. Daher keine Diskussionen! Beruf: Kein Tag für Entscheidungen. Respektieren Sie die Vorbehalte anderer!

Kein Tag für Entscheidungen. Respektieren Sie die Vorbehalte anderer! Fitness: Möglichst entspannt durch den Tag, Frust und Ärger außen vorlassen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Vorsicht! Mit unbedachten Flirts könnten Sie sich Probleme einhandeln.

Vorsicht! Mit unbedachten Flirts könnten Sie sich Probleme einhandeln. Beruf: In Gesprächen diplomatisch bleiben! Es kommt auch auf den Ton an.

In Gesprächen diplomatisch bleiben! Es kommt auch auf den Ton an. Fitness: Die Life-Work-Balance wird wichtiger. Reduzieren Sie Ihr Programm!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Charme und Wertschätzung sind willkommen. Anregende Gespräche auch.

Charme und Wertschätzung sind willkommen. Anregende Gespräche auch. Beruf: Kompromissbereitschaft hat Erfolg. Daher fair und kooperativ handeln!

Kompromissbereitschaft hat Erfolg. Daher fair und kooperativ handeln! Fitness: Ohne Druck und unkompliziert! Flexibilität kommt problemlos voran.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Freuen Sie sich auf schönes Feedback! Sie kommen heute sicher gut an.

Freuen Sie sich auf schönes Feedback! Sie kommen heute sicher gut an. Beruf: Sie wissen zu überzeugen und können daher auf Unterstützung zählen.

Sie wissen zu überzeugen und können daher auf Unterstützung zählen. Fitness: Mental sind Sie spitze. Ein guter Tag auch für sportliche Betätigung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man sehnt sich vor allem nach Harmonie. Seien Sie also rücksichtsvoll!

Man sehnt sich vor allem nach Harmonie. Seien Sie also rücksichtsvoll! Beruf: Wägen Sie jedes Für und Wider sorgsam ab, bevor Sie sich entscheiden!

Wägen Sie jedes Für und Wider sorgsam ab, bevor Sie sich entscheiden! Fitness: Heute ist es klüger, sich mehr Zeit zu lassen. Druck ist kontraproduktiv.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Verständnisvolle Aussprachen können heute manches zum Besseren wenden.

Verständnisvolle Aussprachen können heute manches zum Besseren wenden. Beruf: Verbessern Sie das Teamwork, gehen Sie auf die Interessen anderer ein!

Verbessern Sie das Teamwork, gehen Sie auf die Interessen anderer ein! Fitness: Wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück. Wohlwollen tut gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wertschätzung hält gute Stimmung hoch, Kritik schadet der Harmonie.

Wertschätzung hält gute Stimmung hoch, Kritik schadet der Harmonie. Beruf: Gehen Sie mit Ärgernissen geduldiger, toleranter und freundlicher um!

Gehen Sie mit Ärgernissen geduldiger, toleranter und freundlicher um! Fitness: Viel gelassener und entspannter. Vor allem Ihrem Nervenkostüm zuliebe!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie wissen zu unterhalten und das trägt Ihnen bestimmt Sympathien ein.

Sie wissen zu unterhalten und das trägt Ihnen bestimmt Sympathien ein. Beruf: Finden Sie gute Kompromisse! Ihnen fällt sicher das Richtige dazu ein.

Finden Sie gute Kompromisse! Ihnen fällt sicher das Richtige dazu ein. Fitness: Tanken Sie heute noch viel Kraft. Sie werden sie demnächst benötigen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Legen Sie Differenzen freundlich bei! Die Wahrheit liegt in der Mitte.

Legen Sie Differenzen freundlich bei! Die Wahrheit liegt in der Mitte. Beruf: Zeit, einen Konsens zu finden. Faire Einigung ist das Thema des Tages.

Zeit, einen Konsens zu finden. Faire Einigung ist das Thema des Tages. Fitness: Zeitdruck ist heute nur kontraproduktiv. Es geht sicher auch lockerer.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.