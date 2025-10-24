Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Das Miteinander blüht auf, wenn Sie ein wenig rücksichtsvoller sind.

Das Miteinander blüht auf, wenn Sie ein wenig rücksichtsvoller sind. Beruf: Mehr Respekt für die Meinungen anderer, davon profitieren Sie auch!

Mehr Respekt für die Meinungen anderer, davon profitieren Sie auch! Fitness: Sie sind stark und motiviert. Guter Tag für sportliche Aktivitäten.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Reagieren Sie ein bisschen flexibler auf die Wünsche Ihres Gegenübers!

Reagieren Sie ein bisschen flexibler auf die Wünsche Ihres Gegenübers! Beruf: Es geht wieder zügiger dahin. Überfordern Sie sich aber nicht wieder!

Es geht wieder zügiger dahin. Überfordern Sie sich aber nicht wieder! Fitness: Etwas mehr Schwung tut ihnen heute gut. Mehr frische Luft sicher auch.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Fühlen Sie sich von Erwartungen überfordert? Einfach nur cool bleiben!

Fühlen Sie sich von Erwartungen überfordert? Einfach nur cool bleiben! Beruf: Differenzen diplomatisch, freundlich und kompromissbereit ausräumen!

Differenzen diplomatisch, freundlich und kompromissbereit ausräumen! Fitness: Keine Hektik, keine Voreiligkeiten! Durchatmen und gelassen bleiben!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Zu viel Unruhe? Seien Sie tolerant, engen Sie Ihren Partner nicht ein!

Zu viel Unruhe? Seien Sie tolerant, engen Sie Ihren Partner nicht ein! Beruf: Positiv denken, mitwirken! Vorbehalte wirken heute nur demotivierend.

Positiv denken, mitwirken! Vorbehalte wirken heute nur demotivierend. Fitness: Lebensfreude tanken! Lassen Sie sich von Unternehmungslust anstecken!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Nehmen Sie Sympathien dankbar an, statt große Ansprüche zu stellen

Nehmen Sie Sympathien dankbar an, statt große Ansprüche zu stellen Beruf: Einigen Sie sich freundlich, statt auf Ihren Ansichten zu bestehen!

Einigen Sie sich freundlich, statt auf Ihren Ansichten zu bestehen! Fitness: Ruhig mit mehr Optimismus durch den Tag! Aber genießen, nicht hetzen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Zurückhaltend mit Erwartungen! Spielen Sie einfach wohlwollend mit!

Zurückhaltend mit Erwartungen! Spielen Sie einfach wohlwollend mit! Beruf: Differenzen großzügig bereinigen! Rechthaberei schafft keine Lösungen.

Differenzen großzügig bereinigen! Rechthaberei schafft keine Lösungen. Fitness: Bremsen Sie sich lieber etwas ein! Durchatmen, konzentriert vorgehen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Mut zur Spontaneität! Heute darf es ruhig ein bisschen lustiger sein.

Mut zur Spontaneität! Heute darf es ruhig ein bisschen lustiger sein. Beruf: Man darf auch mal etwas größer denken, aber auf realistischer Basis.

Man darf auch mal etwas größer denken, aber auf realistischer Basis. Fitness: Kreislauf mit viel Bewegung anregen! Sport tut auch Ihrer Figur gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ringen Sie sich zu einer großzügigeren, toleranteren Haltung durch!

Ringen Sie sich zu einer großzügigeren, toleranteren Haltung durch! Beruf: Seien Sie doch etwas flexibler und offener für die Vorschläge anderer!

Seien Sie doch etwas flexibler und offener für die Vorschläge anderer! Fitness: Ein wenig mehr Leichtigkeit zu entfalten, schadet Ihnen sicher nicht.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie kommen noch besser an, wenn Sie sich etwas zurückhaltender geben.

Sie kommen noch besser an, wenn Sie sich etwas zurückhaltender geben. Beruf: Objektiver und diplomatischer! Wer überzeugen möchte, braucht Geduld.

Objektiver und diplomatischer! Wer überzeugen möchte, braucht Geduld. Fitness: Sie sind heute gut drauf. Freuen Sie sich auch auf positive Resonanz!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Freundlich, charmant und großzügig kommen Sie bestimmt viel besser an.

Freundlich, charmant und großzügig kommen Sie bestimmt viel besser an. Beruf: Allzu abgehobene Ideen? Ein Perspektivenwechsel kann auch inspirieren.

Allzu abgehobene Ideen? Ein Perspektivenwechsel kann auch inspirieren. Fitness: Es darf ruhig ein bisschen heiterer sein. Tanken Sie mal Lebensfreude!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Aufregende Begegnungen? Geistreiche Unterhaltung ist der Türöffner.

Aufregende Begegnungen? Geistreiche Unterhaltung ist der Türöffner. Beruf: Begeisterung für neue Ideen tut gut. Aber ein bisschen realistischer!

Begeisterung für neue Ideen tut gut. Aber ein bisschen realistischer! Fitness: Wieder viel mehr Schwung und Motivation, Geben Sie ruhig mehr Gas!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Nehmen Sie alles lockerer und Temperamentsausbrüche nicht so ernst!

Nehmen Sie alles lockerer und Temperamentsausbrüche nicht so ernst! Beruf: Denken Sie strategisch! Zustimmung erspart Ihnen unnötige Reibungen.

Denken Sie strategisch! Zustimmung erspart Ihnen unnötige Reibungen. Fitness: Sagen Sie lieber rechtzeitig nein, bevor es Ihnen wieder zu viel wird!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.