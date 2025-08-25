Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wägen Sie alle Ihre Optionen vernünftig ab! Nicht wieder zu impulsiv!

Wägen Sie alle Ihre Optionen vernünftig ab! Nicht wieder zu impulsiv! Beruf: Nehmen Sie Kompromissvorschläge an! Damit fahren Sie sicher besser.

Nehmen Sie Kompromissvorschläge an! Damit fahren Sie sicher besser. Fitness: Verordnen Sie sich viel mehr Entspannung und nehmen Sie auch Hilfe an!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Begegnungen nicht zu ernst nehmen! Man will nur ein bisschen flirten.

Begegnungen nicht zu ernst nehmen! Man will nur ein bisschen flirten. Beruf: Vorsichtiger mit neuen Kontakten! Prüfen Sie Angebote besonders genau!

Vorsichtiger mit neuen Kontakten! Prüfen Sie Angebote besonders genau! Fitness: Augen auf, um Fehler zu vermeiden! Achtsam kommen Sie besser voran.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nachmittags ist man Ihnen wieder sehr gewogen. Also geduldig bleiben!

Nachmittags ist man Ihnen wieder sehr gewogen. Also geduldig bleiben! Beruf: Es geht um Fairness im Miteinander. Seien Sie daher rücksichtsvoller!

Es geht um Fairness im Miteinander. Seien Sie daher rücksichtsvoller! Fitness: Langsam loslegen! Im Laufe des Tages stellt sich neue Motivation ein.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Werden Sie heute ja nicht ungeduldig! Das macht nur schlechte Laune.

Werden Sie heute ja nicht ungeduldig! Das macht nur schlechte Laune. Beruf: Gehen Sie mit Kritik konstruktiv um! Also objektiv und geduldiger!

Gehen Sie mit Kritik konstruktiv um! Also objektiv und geduldiger! Fitness: Allen Stress loslassen! Nehmen Sie sich Zeit, sich tief zu entspannen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Erst mal etwas seriöser und cooler! Später lockert sich die Stimmung.

Erst mal etwas seriöser und cooler! Später lockert sich die Stimmung. Beruf: Erledigen Sie zunächst alles Notwendige. Danach darf die Kür folgen.

Erledigen Sie zunächst alles Notwendige. Danach darf die Kür folgen. Fitness: Wer diszipliniert und pflichtbewusst loslegt, kommt besser in Fahrt.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ab Mittag sollten Sie sich ein wenig lockerer und charmanter zeigen.

Ab Mittag sollten Sie sich ein wenig lockerer und charmanter zeigen. Beruf: Seien Sie etwas kompromissbereiter und kommen Sie anderen entgegen!

Seien Sie etwas kompromissbereiter und kommen Sie anderen entgegen! Fitness: Sie starten fokussiert in den Tag. Trotzdem ruhig etwas genießerischer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie finden bestimmt Beachtung. Positives Feedback speziell ab Mittag.

Sie finden bestimmt Beachtung. Positives Feedback speziell ab Mittag. Beruf: Zunächst einmal pflichtbewusst voran! Kontaktgespräche am Nachmittag!

Zunächst einmal pflichtbewusst voran! Kontaktgespräche am Nachmittag! Fitness: Etwas geduldiger! Das Stimmungsbarometer steigt im Laufe des Tages.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wer charmant zu kommunizieren weiß, holt sich noch mehr Pluspunkte.

Wer charmant zu kommunizieren weiß, holt sich noch mehr Pluspunkte. Beruf: Überdenken Sie Ihre Meinung und seien Sie etwas entgegenkommender!

Überdenken Sie Ihre Meinung und seien Sie etwas entgegenkommender! Fitness: Es kommt wieder auf das rechte Maß an, also Ihre Life-Work-Balance.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wenn Sie sich vormittags zurückhalten, wird danach alles wieder gut.

Wenn Sie sich vormittags zurückhalten, wird danach alles wieder gut. Beruf: Warten Sie mit wichtigen Vorhaben lieber noch bis zum Nachmittag zu!

Warten Sie mit wichtigen Vorhaben lieber noch bis zum Nachmittag zu! Fitness: Ein guter Tag, um wieder mal mehr auf Ihre Attraktivität zu schauen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wichtiges lieber noch vormittags klären, ab Mittag eher mehr Abstand!

Wichtiges lieber noch vormittags klären, ab Mittag eher mehr Abstand! Beruf: Objektiver und fair, auch wenn Sie dafür etwas zurückstecken müssen!

Objektiver und fair, auch wenn Sie dafür etwas zurückstecken müssen! Fitness: Gelassenheit bewahrt vor unnötiger Aufregung, insbesondere ab Mittag.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Freundlichkeit stärkt den Zusammenhalt. Kritik verträgt man weniger.

Freundlichkeit stärkt den Zusammenhalt. Kritik verträgt man weniger. Beruf: Bleiben Sie kompromissbereit! Man weiß Ihre Flexibilität zu schätzen.

Bleiben Sie kompromissbereit! Man weiß Ihre Flexibilität zu schätzen. Fitness: Sympathien dankbar annehmen, ohne sie mit Erwartungen zu verbinden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Möglichst locker und charmant! Sich gegenseitig zu verwöhnen, tut gut.

Möglichst locker und charmant! Sich gegenseitig zu verwöhnen, tut gut. Beruf: Sagen Sie ja zu Kompromissen! Damit entspannt sich das Arbeitsklima.

Sagen Sie ja zu Kompromissen! Damit entspannt sich das Arbeitsklima. Fitness: Vormittags einfach cool bleiben und ab Mittag möglichst locker voran!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.