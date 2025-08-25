Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025

Von
25.08.25, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.  

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Wägen Sie alle Ihre Optionen vernünftig ab! Nicht wieder zu impulsiv! 
  • Beruf: Nehmen Sie Kompromissvorschläge an! Damit fahren Sie sicher besser. 
  • Fitness: Verordnen Sie sich viel mehr Entspannung und nehmen Sie auch Hilfe an! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Begegnungen nicht zu ernst nehmen! Man will nur ein bisschen flirten. 
  • Beruf: Vorsichtiger mit neuen Kontakten! Prüfen Sie Angebote besonders genau! 
  • Fitness: Augen auf, um Fehler zu vermeiden! Achtsam kommen Sie besser voran. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Nachmittags ist man Ihnen wieder sehr gewogen. Also geduldig bleiben! 
  • Beruf: Es geht um Fairness im Miteinander. Seien Sie daher rücksichtsvoller! 
  • Fitness: Langsam loslegen! Im Laufe des Tages stellt sich neue Motivation ein. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Werden Sie heute ja nicht ungeduldig! Das macht nur schlechte Laune. 
  • Beruf: Gehen Sie mit Kritik konstruktiv um! Also objektiv und geduldiger! 
  • Fitness: Allen Stress loslassen! Nehmen Sie sich Zeit, sich tief zu entspannen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Erst mal etwas seriöser und cooler! Später lockert sich die Stimmung. 
  • Beruf: Erledigen Sie zunächst alles Notwendige. Danach darf die Kür folgen. 
  • Fitness: Wer diszipliniert und pflichtbewusst loslegt, kommt besser in Fahrt. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Ab Mittag sollten Sie sich ein wenig lockerer und charmanter zeigen. 
  • Beruf: Seien Sie etwas kompromissbereiter und kommen Sie anderen entgegen! 
  • Fitness: Sie starten fokussiert in den Tag. Trotzdem ruhig etwas genießerischer! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Sie finden bestimmt Beachtung. Positives Feedback speziell ab Mittag. 
  • Beruf: Zunächst einmal pflichtbewusst voran! Kontaktgespräche am Nachmittag! 
  • Fitness: Etwas geduldiger! Das Stimmungsbarometer steigt im Laufe des Tages.  

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Wer charmant zu kommunizieren weiß, holt sich noch mehr Pluspunkte. 
  • Beruf: Überdenken Sie Ihre Meinung und seien Sie etwas entgegenkommender! 
  • Fitness: Es kommt wieder auf das rechte Maß an, also Ihre Life-Work-Balance. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Wenn Sie sich vormittags zurückhalten, wird danach alles wieder gut. 
  • Beruf: Warten Sie mit wichtigen Vorhaben lieber noch bis zum Nachmittag zu! 
  • Fitness: Ein guter Tag, um wieder mal mehr auf Ihre Attraktivität zu schauen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Wichtiges lieber noch vormittags klären, ab Mittag eher mehr Abstand! 
  • Beruf: Objektiver und fair, auch wenn Sie dafür etwas zurückstecken müssen! 
  • Fitness: Gelassenheit bewahrt vor unnötiger Aufregung, insbesondere ab Mittag. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Freundlichkeit stärkt den Zusammenhalt. Kritik verträgt man weniger.
  • Beruf: Bleiben Sie kompromissbereit! Man weiß Ihre Flexibilität zu schätzen.
  • Fitness: Sympathien dankbar annehmen, ohne sie mit Erwartungen zu verbinden! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.08.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Möglichst locker und charmant! Sich gegenseitig zu verwöhnen, tut gut. 
  • Beruf: Sagen Sie ja zu Kompromissen! Damit entspannt sich das Arbeitsklima. 
  • Fitness: Vormittags einfach cool bleiben und ab Mittag möglichst locker voran! 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden