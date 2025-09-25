Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 25.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Zeigen Sie heute viel Gefühl! Leidenschaftliche Hingabe ist gefragt. Beruf: Voller Einsatz ist gut. Aber gründlich geplant und solide vorbereitet!

Voller Einsatz ist gut. Aber gründlich geplant und solide vorbereitet! Fitness: Physisch sind Sie gut in Form. Daher dürfen Sie auch mehr Gas geben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Gehen Sie in sich, denken Sie selbstkritisch über Ihre Haltung nach! Beruf: Ein konfliktträchtiger Tag. Keine emotionellen Aktionen, cool bleiben!

Ein konfliktträchtiger Tag. Keine emotionellen Aktionen, cool bleiben! Fitness: Lassen Sie weg, was nicht sein muss! Lieber langsamer, aber sicher!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Der richtige Tag, um gegenseitigen Erwartungen auf den Grund zu gehen. Beruf: Halten Ihre Ideen kritischer Prüfung stand? Mehr Bedenkzeit wäre gut.

Halten Ihre Ideen kritischer Prüfung stand? Mehr Bedenkzeit wäre gut. Fitness: Langsam loslegen, genauer schauen und möglichst konzentriert voran!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Interesse stößt auf Gegenseitigkeit. Schauen Sie trotzdem genauer hin! Beruf: Äußern Sie Ihre Vorstellungen diplomatischer! Konstruktiv verhandeln!

Äußern Sie Ihre Vorstellungen diplomatischer! Konstruktiv verhandeln! Fitness: Jede Menge Power. Muten Sie trotzdem Ihren Nerven nicht zu viel zu!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Heute heißt es, ruhig und geduldig bleiben. Keine impulsiven Aktionen! Beruf: Probleme lassen sich nur mit vernünftiger Gesprächskultur bewältigen.

Probleme lassen sich nur mit vernünftiger Gesprächskultur bewältigen. Fitness: Schalten Sie lieber zurück! Entspannen, um alles nüchterner zu sehen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Folgen Sie den Wünschen des Partners, dann kommen Sie sehr gut an! Beruf: Zeit, Vorurteile zu revidieren und mit neuen Ansätzen durchzustarten!

Zeit, Vorurteile zu revidieren und mit neuen Ansätzen durchzustarten! Fitness: Denken Sie an Ihre sensible Verdauung! Keine Eile und gesünder essen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Gehen Sie in sich, denken Sie gründlicher über Ihre Einstellung nach! Beruf: Alle Argumente prüfen und sorgfältig planen, um Fehler zu vermeiden!

Alle Argumente prüfen und sorgfältig planen, um Fehler zu vermeiden! Fitness: Lassen Sie sich nicht hetzen! Lieber langsamer und dafür gründlicher!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Ergreifen Sie ruhig die Initiative! Sie sind heute sicher willkommen. Beruf: Preschen Sie heute ruhig mal mit neuen Ideen vor, aber diplomatisch!

Preschen Sie heute ruhig mal mit neuen Ideen vor, aber diplomatisch! Fitness: An Ihrer Form ist nicht zu rütteln. Wohltuende Resonanz gibt es auch.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Sie sollten jetzt keinen Zweifel an Ihrer Loyalität aufkommen lassen. Beruf: Wenn Sie mit dem Strom schwimmen, können Sie sich besser einbringen.

Wenn Sie mit dem Strom schwimmen, können Sie sich besser einbringen. Fitness: Tempo reduzieren und sehr fokussiert bleiben. Eines nach dem anderen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Gegenüber und seien Sie sehr einfühlsam! Beruf: Guter Tag, um durch genaues Hinsehen neue Möglichkeiten zu entdecken.

Guter Tag, um durch genaues Hinsehen neue Möglichkeiten zu entdecken. Fitness: Erst mal innehalten und nachdenken! Danach geht es umso zügiger voran.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Halten Sie lieber etwas mehr Abstand und vermeiden Sie Provokationen! Beruf: Gehen Sie mit Herausforderungen möglichst gelassen und souverän um!

Gehen Sie mit Herausforderungen möglichst gelassen und souverän um! Fitness: Vorsichtiger! Tempo drosseln und alles lieber zweimal kontrollieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Ihr Verständnis und Ihr Einfühlungsvermögen sind heute sicher gefragt. Beruf: Ein guter Tag, um Ihre Vorhaben mit anderen ausgiebig zu besprechen.

Ein guter Tag, um Ihre Vorhaben mit anderen ausgiebig zu besprechen. Fitness: Ruhig flotter voran! Konzentriert zu bleiben ist aber umso wichtiger.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.