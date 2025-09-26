Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Relativieren Sie Ihre Ansprüche ein wenig, statt zu viel zu verlangen!

Beruf: Entschlossenheit ist gut, solange Sie nicht beratungsresistent sind.

Fitness: Sich wieder einmal sportlich auszupowern täte auch Ihren Nerven gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Viel defensiver! Es ist jetzt sicher klüger, das Kommando abzugeben.

Beruf: Schluss mit Einwänden! Sie dürfen sich auf das Teamwork verlassen.

Fitness: Sie sollten sich viel mehr Ruhe verordnen und sich nicht verausgaben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Schluss mit dem ewigen Hin und Her! Entscheiden Sie sich vernünftig!

Beruf: Durchleuchten Sie Ihre Pläne gründlich! Solide Konzepte sind gefragt.

Fitness: Eine gesündere Lebensweise täte nicht zuletzt auch Ihrem Aussehen gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Man kommt sicher auf Sie zu. Einfach abwarten, statt Druck zu machen!

Beruf: Denken Sie lieber zweimal nach und nehmen Sie kritische Stimmen ernst!

Fitness: Motivationsschub mit Verstand nutzen, also nicht gleich lospreschen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Hausfrieden wahren - mit Verständnis und einer nachgiebigen Haltung!

Beruf: Ganz cool, Eigensinn loslassen! Teamgeist hat heute definitiv Vorrang.

Fitness: Vorsichtig und achtsam durch den Tag! Und möglichst Energie sparend!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Bloß nicht wieder zu kühl! Investieren Sie endlich viel mehr Gefühl!

Beruf: Neue Begegnungen bringen wichtige Anregungen. Seien Sie offen dafür!

Fitness: Ein sehr guter Tag für sinnvolle Korrekturen Ihrer Lebensgewohnheiten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Lassen Sie alle Ihre Zweifel los und endlich wieder bewährte Nähe zu!

Beruf: Neue Ideen, Pläne und Ansätze erst mal erproben und solide verankern!

Fitness: Ein Tag, um Ihr inneres Gleichgewicht zu stärken. Am besten mit Yoga.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Anhaltendes Liebeshoch! Öffnen Sie Ihr Herz, breiten Sie die Arme aus!

Beruf: Verhandeln Sie etwas geduldiger! Ihre Kompetenz wird sich durchsetzen.

Fitness: Strapazieren Sie Ihre Nerven nicht, lassen Sie sich lieber verwöhnen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es könnte viel auf dem Spiel stehen. Lenken Sie lieber vernünftig ein!

Beruf: Hören Sie auf Vorschläge Anderer, statt schnelle Lösungen zu suchen!

Fitness: Weniger Action, mehr Regeneration! Ruhe und Konzentration geben Kraft.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Zeigen Sie endlich mehr Gefühl, dann kommen Sie noch viel besser an!

Beruf: Keine eigenwilligen Entscheidungen! Auf andere zu hören, wäre klüger.

Fitness: Ihr enormes Durchhaltevermögen in Ehren, aber schonen Sie Ihre Nerven!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Prüfen Sie Ihre Gefühle gründlich! Es geht jetzt um klare Prioritäten.

Beruf: Lieber pragmatisch und diplomatisch, statt sich kämpferisch zu geben!

Fitness: Der Tag könnte erschöpfend werden. Entspannungspausen einlegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Bleiben Sie geduldig und vernünftig! Man kommt ohnehin auf Sie zu.

Beruf: Sie bekommen neuen Rückhalt, von dem Sie auch finanziell profitieren.

Fitness: Viel mehr Sport! Das tut Ihrer Figur und Ihrem Selbstvertrauen gut.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.