Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Machen Sie keinen Stress! Vernünftiges Verhalten verringert Probleme.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Feingefühl und die Stimme der Vernunft könnten für Beruhigung sorgen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wie wäre es mit mehr Ernsthaftigkeit? Die kommt sicher besser an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Schlechte Laune zügeln und gemeinsam an einem Strang ziehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Vorsicht, der Ton macht die Musik! Daher respektvoll und einfühlsam!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Neue Optionen in Sicht. Augen auf, um die richtige Wahl zu treffen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Cooler, nicht zu launenhaft Man will einfach nur klare Verhältnisse.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Pragmatische Kompromissbereitschaft stellt auch den Partner zufrieden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Vernunft ist heute ein überzeugendes Argument, um Interesse zu wecken.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie für Ihren Partner da! Verlässlichkeit stärkt die Zuneigung.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gemeinsam für Ordnung zu sorgen, gibt der Liebe wieder mehr Raum.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie sind auf der sicheren Seite, seien Sie selbst auch zuverlässig!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.