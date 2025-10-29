Alles zu oe24VIP
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025

Von
29.10.25, 00:00
Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.   

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Viel mehr Heiterkeit! Vergessen Sie mal all Ihre Sorgen und Probleme! 
  • Beruf: Lassen Sie sich ruhig einmal zu ungewöhnlichen Initiativen bewegen! 
  • Fitness: Wer gute Laune zulassen kann, wird auch wieder mehr Energie entfalten. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Ohne Toleranz wird es schwer. Nehmen Sie heute nicht alles so ernst! 
  • Beruf: Sich gegen den Strom zu stellen ist keine gute Idee. Geben Sie nach! 
  • Fitness: Es könnte sehr anstrengend werden. Pausen einlegen und durchatmen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Nutzen Sie heute die Chance, begangene Fehler wiedergutzumachen! 
  • Beruf: Mehr Vertrauen in andere! Wenn Sie mitmachen, fahren Sie sicher besser. 
  • Fitness: Sie sind motiviert, sollten nur nicht übertreiben. Gut konzentrieren! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Besser, Sie bleiben tolerant und geduldig: Zeigen Sie Verständnis! 
  • Beruf: Interessante Anregungen annehmen, statt gleich kritisch zu reagieren! 
  • Fitness: Flexibler und improvisationsfreudiger! Bewegungsfreiheit ist wichtig. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Gehen Sie mit Überraschungen freundlich, tolerant und souverän um! 
  • Beruf: Zurückhaltender! Treten Sie nicht bestimmend und rechthaberisch auf! 
  • Fitness: Möglichst locker durch den Tag, um Stress und Ärger zu vermeiden! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Toleranz und Flexibilität, statt auf Ihren Erwartungen zu bestehen! 
  • Beruf: Lassen Sie Ihre Vorurteile los, akzeptieren Sie alternative Lösungen! 
  • Fitness: Verschaffen Sie sich mehr Abwechslung, nehmen Sie neue Anregungen an! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Glückliche Wendungen in Sicht. Nehmen Sie diese neue Chance an! 
  • Beruf: Auf zu neuen Aktivitäten und Initiativen! Aber bitte mit Teamgeist! 
  • Fitness: Guter Tag für die Schönheitspflege, aber auch für ein neues Styling. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Überdenken Sie Ihren Standpunkt lieber, statt Streit zu provozieren! 
  • Beruf: Nerven Sie andere nicht mit Einwänden! Friedlich bleiben oder Rückzug! 
  • Fitness: Entspannen und sonst gar nichts! Vor allem nicht zu viel nachgrübeln! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Gelegenheiten spontan am Schopf packen! Sie sind bestimmt begehrt. 
  • Beruf: Nutzen Sie die Chance, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. 
  • Fitness: Langweilig wird es sicher nicht. Humor sorgt auch für gute Stimmung. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Wenn Sie ein bisschen toleranter sind, kommt bessere Stimmung auf. 
  • Beruf: Überraschende Programmänderungen? Locker bleiben, einfach mitmachen! 
  • Fitness: Keine Angst vor Abwechslung! Guter Tag, um etwas Neues auszuprobieren. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Gehen Sie ganz offen auf andere zu! Sie sind heute sicher willkommen. 
  • Beruf: Bringen Sie neue Ideen ins Spiel! Taktisch klug, ohne Druck zu machen! 
  • Fitness: Wieder mehr Spaß zu haben ist ok. Nur die Nerven nicht strapazieren! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.10.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Viel offener und freundlicher! Punkten Sie auch mit einer Prise Humor! 
  • Beruf: Mit einer toleranteren Haltung klappt das Teamwork bestimmt besser. 
  • Fitness: Hören Sie auf zu grübeln! Lassen Sie sich ablenken und neu motivieren! 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

