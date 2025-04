Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 14.04. - 20.04.

Montag - 14. April, 2025

Mond nimmt ab

Skorpion

Kalte Füße und Sitzflächen bergen heute ein besonders hohes Risiko für Blasenentzündungen. Und: Handwerkliche Tätigkeiten sind bis 27.4. gut.

Dienstag – 15. April, 2025

Mond nimmt ab

Skorpion

Wer gerne Kräuter sammelt, sollte jetzt damit loslegen. Beckenbodengymnastik ist für alle Frauen gut – auch für die jüngeren.

Mittwoch – 16. April 2025

Mond nimmt ab

Skorpion

Die jungen Brennnesseln sind perfekt für eine Blutreinigungskur. Tipp: Die Brennnesseln nur eine Minute im gekochten Wasser ziehen lassen.

Donnerstag – 17. April 2025

Mond nimmt ab

Schütze

Nach alter Tradition: Heute (gemeinsam mit der Familie) Ostereier färben! Grüne Smoothies sind immer gut, aber heute am Gründonnerstag besonders.

Freitag – 18. April 2025

Mond nimmt ab

Schütze

Nutzen wir Ostern dazu, Unruhe abzubauen. Orientieren wir uns an der Natur und lassen wir unnötige Aktivitäten weg. Ruhe lautet die Devise.

Samstag – 19. April 2025

Mond nimmt ab

Steinbock

Wenn etwas in der Natur gut und lange halten soll, macht man es am besten an Steinbock. Z.B. Holzpfosten einschlagen oder Wege ausbessern.

Sonntag – 20. April 2025

Mond nimmt ab

Steinbock

Jede Form der Hautreinigung ist bis Montag gut, auch Mani- und Pediküre sind an Steinbock ideal. Tipp: Rote Säfte unterstützen die Blutbildung.