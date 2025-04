Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 21.04. - 27.04.

Montag - 21. April, 2025

Mond nimmt ab

Steinbock

Mit zu engen Schuhen kann man heute Hühneraugen bekommen. Die Knie sollten Sie heute eher schonen, statt sie unnötig zu belasten.

Dienstag – 22. April, 2025

Mond nimmt ab

Wassermann

Bei Flugreisen regelmäßig aufstehen! An Wassermann keine Zimmerpflanzen gießen! Ungeübte sollten heute keine große Radtour starten.

Mittwoch – 23. April 2025

Mond nimmt ab

Wassermann

Den meisten Menschen fällt heute das Aufstehen schwer – kein Grund zur Sorge. Fette Speisen belasten besonders am Abend.

Donnerstag – 24. April 2025

Mond nimmt ab

Fische

Heute viel grünes Gemüse essen oder in Smoothies genießen! Auf Alkohol allerdings verzichten. Der wirkt an Fische doppelt so schnell.

Freitag – 25. April 2025

Mond nimmt ab

Fische

Bei Migränepatient:innen wird an Fische oftmals der „Grünstein“ für Beschwerden gelegt. Verzichten Sie heute deshalb lieber auf Schokolade.

Samstag – 26. April 2025

Mond nimmt ab

Widder

Ein Entschlackungswochenende wäre sehr erfolgreich. Legen Sie Obsttage ein, das bekommt der Verdauung und macht schön. Lassen Sie keinen Stress aufkommen!

Sonntag – 27. April 2025

Neumond

Widder

Neue Vorsätze haben jetzt gute Chancen, dass sie funktionieren. Genussmittel und Alkohol schaden heute allerdings besonders. Viel Wasser trinken zwischen 15:00 und 17:00 Uhr.