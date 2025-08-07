Vollmond am 9. August: Diese 4 Sternzeichen stehen jetzt vor großen inneren Umbrüchen

Der nächste Vollmond steht vor der Tür – und bringt einiges durcheinander. Für manche Sternzeichen heißt das: Zeit für Umbruch, Klartext und große Gefühle. Ob Sie dazugehören? Jetzt lesen, was der Mond am 9. August astrologisch für Sie bereithält.

Am 9. August ist wieder Vollmond – und der hat es astrologisch gesehen ordentlich in sich. Denn der Mond steht im freiheitsliebenden, rebellischen Wassermann. Das bedeutet: Es wird unkonventionell, emotional und für einige sogar ziemlich lebensverändernd.

© Getty Images

Diese 4 Sternzeichen stehen jetzt vor großen inneren Umbrüchen

Während manche Sternzeichen den kosmischen Trubel kaum wahrnehmen, gibt es vier, bei denen die Energien so richtig einschlagen. Und zwar nicht unbedingt negativ – aber ganz sicher intensiv. Ob Beziehung, Job oder Selbstbild: Bei Wassermann, Löwe, Jungfrau und Krebs ist jetzt Bewegung im Spiel.

© Getty Images

Wassermann – Es knallt im Inneren (und das ist gut so)

Für Wassermann-Geborene ist das natürlich ihr eigener Vollmond – und der kann wie ein emotionaler Weckruf wirken. Alles, was bisher unter der Oberfläche gebrodelt hat, kommt jetzt an die Oberfläche. Alte Glaubenssätze, innere Blockaden oder ungelöste Themen? Der Kosmos hält die Taschenlampe drauf. Tipp: Lassen Sie los, was nicht mehr zu Ihnen passt – und zwar radikal. Der Vollmond schenkt Ihnen Klarheit über Ihren nächsten Entwicklungsschritt.

Löwe – Das Beziehungskarma klopft an

Der Vollmond fällt für Löwe-Geborene in den Beziehungsbereich – und das kann bedeuten, dass plötzlich Klarheit herrscht, wo vorher Unsicherheit war. Freundschaften, Romanzen oder langjährige Partnerschaften stehen auf dem Prüfstand. Und ja, das kann auch Trennungen bedeuten – oder tiefe Commitments. Hören Sie auf Ihr Herz, aber auch auf Ihren gesunden Menschenverstand. Was gibt Ihnen wirklich Energie?

Jungfrau – Es kribbelt im Job (und im Kopf)

Für die analytische Jungfrau bringt der Vollmond frischen Wind in den Arbeitsalltag – oder stellt genau diesen infrage. Vielleicht wächst gerade der Wunsch, mehr Sinn im Beruf zu finden. Auch gesundheitliche Themen oder Routinen können jetzt hinterfragt werden. Kleine Veränderungen im Alltag können Großes bewirken. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, selbst wenn es nicht 100 % logisch klingt.

Krebs – Das Gefühlschaos wird zur Klarheit

Für Krebse ist dieser Vollmond emotional intensiv – sogar für ihre Verhältnisse. Die Wassermann-Energie kann alte Verletzungen hochspülen, aber auch heilsame Aha-Momente bringen. Vor allem in Bezug auf Nähe, Vertrauen und emotionale Abhängigkeit kommt Bewegung rein. Tipp: Lassen Sie zu, was Sie fühlen – aber bleiben Sie nicht im Drama hängen. Es geht darum, emotionale Reife zu gewinnen, nicht sich zu verlieren.