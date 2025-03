Aus dem Landtmann wird die Stadtfrau

Zum Weltfrauentag machen Anita und Irmgard Querfeld aus dem Traditionscafé Landtmann die Stadtfrau und schreiben Geschichte, um so ein starkes Zeichen zu setzen.

Als Wiens „eleganteste und größte Café-Localität“ wurde das Landtmann auf der berühmten Ringstraße im Jahr 1873 eröffnet – und das ist es bis heute. Zumindest fast: Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März wurde aus dem Traditionshaus, das Wiener:innen wie Tourist:innen gleichermaßen anzieht, jetzt das „Café Stadtfrau“.

© MiriamMehlman ×

Leistung sichtbar machen

„Mit der Eröffnung des ‚Café Stadtfrau‘ möchten wir ein starkes Zeichen setzen und Frauen nicht nur symbolisch, sondern auch ganz konkret in den Mittelpunkt rücken“, erklärt Irmgard Querfeld, Geschäftsführerin der Querfeld-Betriebe, „Unser Kaffeehaus war schon immer ein Ort des Austauschs und der Inspiration – mit dieser Aktion wollen wir die Rolle und die Leistungen der Frauen in der Gastronomie sichtbar machen und Frauen dazu ermutigen, sich gegenseitig zu stärken und zu vernetzen.“

Frauen-Netzwerk

Zur großen Enthüllung des rosafarbenen Stadtfrau-Schriftzugs über dem Landtmann luden die vier engagierten Damen der Querfeld-Geschäftsführung – Irmgard und Anita Querfeld, Karoline Klezl und Andrea Winkler – zu einem Netzwerktreffen, an dem Frauen wie Sektionschefin Ulrike Rauch-Keschmann, Tourismus-Spartengeschäftsführerin Silvia Fleischhacker, Gastronomin Gabriele Huth und Chefköchin Parvin Razavi, die Winzerinnen Jutta Ambrositsch und Fanny Salomon sowie Frauenlauf-Gründerin Ilse Dippmann teilnahmen.

To be continued

„Das war aber erst der Anfang – weitere Netzwerktreffen für Frauen sind bereits in Planung“, verspricht Irmgard Querfeld, dass es weitergehen wird. Zusätzlich unterstützt das Café Landtmann die Aktion Pink Ribbon der Österreichischen Krebshilfe: Am 8. März wird für jeden verkauften Kaffee 1 Euro an die Österreichische Krebshilfe gespendet.

Am Internationalen Frauentag bietet das Café Stadtfrau allen Frauen eine besondere Atmosphäre für Austausch und Vernetzung. Der Große Saal und der Damensalon sind von 9 bis 11 Uhr exklusiv für Frauen reserviert – zum gemeinsamen Frühstücken, Plaudern und Genießen. Ein weiteres Highlight ist die Diskussionsrunde zur Brustkrebsfrüherkennung mit Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, moderiert von Uschi Pöttler-Fellner. "Bei unserem Ladies Breakfast am Weltfrauentag möchten wir gemeinsam mit Pink Ribbon darauf aufmerksam machen, wie wichtig es gerade für uns Stadtfrauen ist, uns Zeit für uns und unsere Gesundheit zu nehmen“, so Geschäftsführerin Karoline Klezl.