× Streaming-Tipps: Die romantischsten Filme zum Valentinstag 2025

Vom Valentinstag kann man halten, was man will. Aber was am 14. Februar garantiert nicht fehlen darf, ist ein guter Liebesfilm. Egal ob Sie es sich am Tag der Liebe alleine oder zu zweit auf der Couch gemütlich machen – diese Film-Klassiker sorgen für romantische Stimmung.

Kaum ein Tag eignet sich besser, um sich mit einem romantischen Film auf die Couch zu kuscheln, als der Valentinstag. Bei unserem Film-Tipps ist von klassischen Liebesgeschichten bis hin zu modernen RomComs für jeden Geschmack etwas dabei. Hier sind 10 der schönsten Liebesfilme, die für Herzklopfen sorgen. Titanic (1997) © Getty Images × Der wohl erfolgreichste Liebesfilm aller Zeiten darf auf keiner Liste fehlen. Jack (Leonardo DiCaprio), ein mittelloser Künstler, und Rose (Kate Winslet), eine wohlhabende junge Frau, treffen auf der Jungfernfahrt der Titanic aufeinander. Trotz gesellschaftlicher Unterschiede verlieben sie sich, doch das Schicksal hält eine tragische Wendung bereit. Ein episches Drama voller Leidenschaft und Herzschmerz.

Valentinstag 2025: Die schönsten Styles zum Verlieben Die Frage danach, mit wem man den Tag der Liebe verbringt, ist geklärt – aber was trägt man zu diesem besonderen Anlass? Wir verraten vier Fashion-Trends für den Valentinstag 2025. Crazy, Stupid, Love (2011) Nach der plötzlichen Trennung von seiner Frau wird der biedere Cal (Steve Carell) von dem selbstbewussten Womanizer Jacob (Ryan Gosling) unter die Fittiche genommen. Doch als Jacob sich unerwartet verliebt, wird es kompliziert. Eine charmante und humorvolle RomCom, die zeigt, dass wahre Liebe oft dort wartet, wo man sie am wenigsten erwartet. P.S. Ich Liebe Dich (2007) Nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemanns Gerry erhält Holly (Hilary Swank) eine Reihe von Briefen, die er vor seinem Tod geschrieben hat, um ihr zu helfen, wieder ins Leben zurückzufinden. Eine herzerwärmende Geschichte über Trauer, Liebe und Neuanfänge. Pretty Woman (1990) © Getty Images × Ein Märchenklassiker: Der wohlhabende Geschäftsmann Edward (Richard Gere) engagiert die lebensfrohe Vivian (Julia Roberts) für eine Woche als Begleitung. Während sie ihm hilft, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen, verlieben sich die beiden ineinander. Doch kann ihre Liebe die gesellschaftlichen Unterschiede überwinden? To All the Boys I've Loved Before (2018) Lara Jean (Lana Condor) schreibt heimlich Liebesbriefe an ihre Schwärme, die sie jedoch nie verschickt. Als diese plötzlich doch in die Hände der Empfänger gelangen, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Eine herzerwärmende Teenie-Romanze mit viel Charme und Nostalgie. Zwei an einem Tag (2011) Emma (Anne Hathaway) und Dexter (Jim Sturgess) treffen sich jedes Jahr am gleichen Datum wieder und durchleben dabei alle Höhen und Tiefen des Lebens. Eine berührende Geschichte über Freundschaft und Liebe, die das Schicksal auf die Probe stellt. A Star Is Born (2018) © Getty Images × Die talentierte Sängerin Ally (Lady Gaga) wird von Rockstar Jackson Maine (Bradley Cooper) entdeckt. Während ihre Karriere rasant aufsteigt, kämpft er mit seinen eigenen Dämonen. Eine tief bewegende Geschichte über Liebe, Ruhm und Verlust. Wie ein einziger Tag (2004) Eine Liebesgeschichte für die Ewigkeit: Noah (Ryan Gosling) und Allie (Rachel McAdams) verlieben sich unsterblich, doch ihre unterschiedlichen sozialen Hintergründe trennen sie. Jahre später kommt die Erinnerung an ihre Liebe zurück – aber ist es schon zu spät? Ein Film, der zu Tränen rührt. KeinOhrHasen (2007) Der Promi-Reporter Ludo (Til Schweiger) muss nach einer Strafe Sozialstunden in einem Kindergarten ableisten und trifft dort auf seine ehemalige Mitschülerin Anna (Nora Tschirner), die ihn seit Kindheitstagen nicht ausstehen kann. Doch mit der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden eine turbulente Liebesgeschichte. Eine charmante deutsche RomCom. Liebe braucht keine Ferien (2006) Zwei Frauen (Cameron Diaz und Kate Winslet), die von Männern enttäuscht wurden, tauschen für die Weihnachtszeit ihre Häuser. Während der eine in England, der andere in Los Angeles lebt, lernen sie neue Menschen kennen – und vielleicht sogar die Liebe ihres Lebens.