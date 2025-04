Supermodel Nadja Auermann mit 54 pur in der Vogue

Zum achten Mal ziert Topmodel Nadja Auermann die deutsche Vogue – und spricht offen über Schönheitswahn und ihren Glauben.

Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Nadja Auermann... Ja, die heute 54-jährige Berlinerin zählt zu den unvergessenen wie unvergleichlichen Modelikonen der 1990er-Jahre.

8. Vogue-Cover mit 54

Nadja Auermann auf dem Cover der Mai-Ausgabe der Vogue Germany.<spunQ:LinkButton linktext="Vogue.de" linkurl="https://www.vogue.de/artikel/nadja-auermann-vogue-coverinterview-mai-2025" linktarget="_self" linktargetname="" /> © Scott Trindle/Vogue Germany ×

Ihre erste Vogue-Strecke fotografierte Ellen von Unwerth – für die britische Ausgabe der Stilbibel im Jahr 1991. Zwei Jahre später adelte sie die US-Vogue mit einem Cover. Die deutsche Ausgabe zierte Nadja Auermann sieben Mal. Jetzt legt die Beauty mit 54 Jahren eines drauf. Und beweist einmal mehr Zeitgeist und Verve.

<spunQ:LinkButton linktext="Vogue.de" linkurl="https://www.vogue.de/artikel/nadja-auermann-vogue-coverinterview-mai-2025" linktarget="_self" linktargetname="" /> © Scott Trindle/Vogue Germany ×

Pure Beauty, so der Titel der Maiausgabe der Vogue Germany, die an diesem Samstag, 26. April, erscheint. Neben ihrem nahezu ungeschminkten, wunderschönen Gesicht zeigt die vierfache Mutter auch im Interview Persönlichkeit. Erstmals spricht Auermann offen über den Optimierungswahn, dem sie als Topmodel ausgesetzt war. Und Nadja erklärt, wie sie zum Glauben fand.

"Schönheit ist etwas Göttliches"

„Seit 2020 bin ich getauft. Ich war immer schon sehr religiös. Ich bin allerdings in einer Familie groß geworden, die Religion eigentlich eher abgelehnt hat“, erzählt Nadja Auermann im Vogue-Interview. „Für mich ist Schönheit etwas Göttliches. Sie ist die Manifestation von Liebe. In die Kirche zu gehen, ist für mich wie eine Art von Meditation. Und dieses Spirituelle hat etwas unheimlich Schönes.“

Auermann zählt zu den 90er-Supermodels (hier mit Claudia Schiffer und Karl Lagerfeld). © Getty ×

Die Schattenseiten ihrer Schönheit musste die heute 54-Jährige wie die meisten ihrer Kolleginnen kennen- und mit ihnen leben lernen. „Das wirft natürlich auch einen gewissen Schatten auf diese ganze Branche: Wenn man überlegt, dass jemand, der eigentlich viel zu dünn war – und dafür übrigens in der Schule immer gehänselt wurde –, in der Modewelt mit lauter großen, dünnen Frauen plötzlich seine ‚Familie‘ findet“, erzählt die 1,80 Meter große Beauty. Das Gefühl, so aussehen zu müssen wie damals in den Neunzigern, habe sie übrigens sehr lange gehabt. „Aber irgendwann habe ich Probleme mit der Gesundheit bekommen. Ich habe ein Hashimoto. Jetzt kommen die Wechseljahre dazu...“. Doch: „Ich gefalle mir mittlerweile besser, mit einem in meinen Augen ‚normalen‘ Gewicht.“

Tochter Cosima trat in Auermanns berufliche Fußstapfen. © Getty ×

"Ich habe sie vor allem gewarnt!"

Abseits dieses Ausnahmeshootings lebt Nadja Auermann inzwischen zurückgezogen mit ihrem Mann und ihren zwei jüngsten Töchtern in Dresden. Ihre 27-jährige Tochter Cosima trat 2016 in ihre beruflichen Fußstapfen. „Ich habe sie vor allem gewarnt“, erzählt Nadja Auermann. Und ihre Tochter fügt gelassen hinzu, gar keine Supermodel-Karriere anzustreben. „Der Ruhm, den man zu Mamas Zeiten erreichen konnte, ist heute nicht mehr möglich.“