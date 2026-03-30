Jetzt kommt ein halber Meter Neuschnee nach Österreich

Warm anziehen! Bevor der Frühling zu Ostern einen neuen Anlauf nimmt, peitscht uns morgen der kälteste und windigste Tag der Woche entgegen. Besonders in den Bergen kehrt der Winter massiv zurück.

„Bevor es langsam milder wird, steht uns morgen der kälteste und windigste Tag der Woche bevor“, prognostiziert ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber für den Dienstag.

Besonders in den Nordalpen schneit es wieder intensiv, wobei am Arlberg bis zu 50 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen können. Auch im Inntal, im Salzachtal und im Ennstal müssen sich Autofahrer auf Schneeflocken einstellen. Im Außerfern setzte der Schneefall bereits am Montagnachmittag ein; in Reutte wurden innerhalb von nur drei Stunden 13 Zentimeter gemessen.

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Unbeständiger Dienstag im Norden

Am Dienstag hält die Zufuhr höhenkalter Luft aus Nordwesten an. In den Nordalpen dominieren die Wolken und es kommt wiederholt zu Schneefall, während es im Süden überwiegend trocken bleibt. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf auf 500 bis 700 Meter an. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Osten sowie in den Nordföhntälern zeitweise sogar kräftig. Mit Höchstwerten zwischen 1 und 11 Grad bleibt es für die Jahreszeit deutlich zu kühl.

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Trüber Mittwoch und Besserung

Der Mittwoch verläuft an der Alpennordseite weiterhin trüb und spätwinterlich. Erst gegen Abend klingen die Niederschläge weitgehend ab. Abseits der Alpen zeigt sich bei lebhaftem Nordwind zeitweise die Sonne, die Temperaturen klettern je nach Sonnenschein auf 3 bis 13 Grad.

Milderung zum Osterwochenende

Am Gründonnerstag setzt sich von Vorarlberg bis Osttirol die Sonne häufiger durch. Die Schneefallgrenze steigt gegen 1000 Meter und mit 5 bis 14 Grad wird es allmählich milder. Der Karfreitag startet entlang der Nordalpen zwar noch mit Restwolken, bleibt aber trocken. Im Süden und im östlichen Flachland präsentiert sich der Tag bereits häufig sonnig. Die Temperaturen steigen pünktlich zum Osterwochenende auf angenehmere 8 bis 16 Grad.