Gewessler-Attacke in ZiB2 auf Minister Hanke und SPÖ

Grünen-Chefin Leonore Gewessler teilt im ZiB2-Interview gegen die Regierung aus, die all ihre Maßnahmen in kürzester Zeit gekippt hat.

Zwei große Projekte der Regierungszeit der Grünen sind in kürzester Zeit der neuen Regierung Geschichte. Nun holt Grünen-Chefin Leonore Gewessler zum Rundumschlag aus. Erst wurden die Preise der Öff-Tickets teurer, allen voran das Klima-Ticket. Vergangene Woche hatte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) hattehat "den Lückenschluss der S1 Wiener Außenring Schnellstraße" verkündet und das umstrittene Projekt "Lobautunnel" wieder ins Leben gerufen.

Gewessler hat Hanke bereits zum "Betonminister" ernannt und schießt im ZiB2-Interview am Sonntagabend besonders gegen den roten Teil der Regierung: "Das zeigt einfach in den klaren Worten, die es für so eine zukunftsvergessene Entscheidung braucht, was diese Regierung macht. Nämlich sich konsequent mit dem Abrissbagger gegen den Klimaschutz vorzugehen." Dabei nennt sie das Projekt Lobautunnel ein "fossiles Großprojekt aus dem letzten Jahrtausend".

Weiters kritisiert sie, dass die Regierung stets darauf pocht, dass wir kein Geld haben, und ist verwundert, dass dann für ein etwaiges teures Projekt Budget vorhanden sei. Ein persönliches Ob sie ein Gespräch mit Minister Hanke suchen wird, lässt sie offen: "Ich suche das Gespräch mit allen, die ein Interesse daran haben, gute Lösungen zu finden. Mit dieser Entscheidung, die letzte Woche gefallen ist, muss ich das in Zweifel ziehen." Für Gewessler ist klar, dass der Entschluss auf einem "Bauchgefühl der Wiener SPÖ" beruht.

"Betonideologie aus dem letzten Jahrhundert"

Sie schildert, dass ihr in ihrer Zeit als Ministerin mehrere Experten abgeraten haben, weil es ein veraltetes Projekt sei, und wirft der SPÖ eine "Betonideologie aus dem letzten Jahrhundert" vor. Gewessler verspricht auch: "Ich werde nichts ausschließen, was rechtmäßigen Protest erlaubt." Das will sie machen, bevor sie bei einem der angekündigten Proteste teilnehmen will.

Gewessler sieht auch, dass ihre Partei wieder am Weg nach oben ist und beruft sich dabei auf einen neuen Mitgliederrekord der Grünen und darauf, dass man "auf einem guten Weg" sei, der sich auch in Umfragen "Schritt für Schritt" zeigt. Sie schießt auch noch gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl und sieht den Zuwachs auch als Stimme gegen die "rechtsextremen Umtriebe und gegen die Putin-Annäherung von einem Herbert Kickl". Für Gewessler ist klar, dass die Regierung beim Budget an den falschen Stellen spart und unterstreicht die Erkenntnis: "Ohne Grüne kein Klimaschutz."