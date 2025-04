Die Wahl der 23 Bezirks-Parlamente

SPÖ holt sich die Wiener Flächenbezirke.

Die Wien-Wahl ist geschlagen. Dabei kam es auch in den Bezirken zu einigen Überraschungen. Bei der Gemeinderatswahl hat die SPÖ in allen 23 Bezirken die Nase vorn.

Auch bei den Bezirksvertretungswahlen geht die SPÖ als klarer Sieger hervor: 17 Bezirke in der Stadt sind Rot. Darunter die wichtigen Flächenbezirke Favoriten, Donaustadt und der Heimatbezirk von Bürgermeister Michael Ludwig - Floridsdorf. Auch im umkämpften Simmering konnte die SPÖ den Bezirksvorsteher gegenüber der FPÖ verteidigen.

Die Grünen holten sich drei Bezirke: Neubau, Josefstadt und Währing gingen an die Öko-Partei.

Die ÖVP stellt künftig ebenfalls in drei Bezirken den Bezirksvorsteher: Döbling, Hietzing und die Innere Stadt bleiben weiterhin Türkis - wenn auch mit Verlusten. HIER FINDEN SIE DIE ERGEBNISSE ALLER 23 BEZIRKSVERTRETUNGSWAHLEN ZUM ANKLICKEN:

Die FPÖ konnte zwar in allen Bezirken deutlich zulegen, blau einfärben konnte sich am Ende aber keinen der 23 Bezirke in Wien holen. Weder in Simmering, noch in Favoriten schafften die Blauen am Ende Platz 1.