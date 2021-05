Costa Kreuzfahrten wieder gestartet

Costa Smeralda, das Flaggschiff von Costa Crociere, hat am Samstag, dem 1. Mai den Hafen von Savona für eine einwöchige Kreuzfahrt verlassen.

Es war das erste Schiff der italienischen Reederei, das im Jahr 2021 seinen Betrieb wieder aufgenommen und damit offiziell die Sommersaison einläutet hat. Insgesamt sind in diesem Sommer vier Costa Schiffe im Mittelmeer unterwegs.

„Dieses Jahr hatte der 1. Mai für Costa Crociere eine besondere Bedeutung: Am Tag der Arbeit nahm unser Unternehmen den Betrieb wieder auf. Wir feiern diesen Betriebsstart für uns und für die gesamte Industrie, mit der wir zusammenarbeiten. Wir freuen uns, wieder von einem ligurischen Hafen aus abzulegen, einer Region, die seit über 70 Jahren unsere Heimat ist“, so Mario Zanetti, Präsident von Costa Crociere. „Der Kreuzfahrt- und Tourismussektor ist essenziell für die Erholung der italienischen Wirtschaft. Wir hoffen, dass der heutige Neustart ein Zeichen für die Rückkehr zur Normalität ist - für uns, für unsere Gäste, die wir so gerne wieder an Bord begrüßen, und für alle Lieferanten, die in unserer Branche arbeiten.“



Die erste einwöchige Kreuzfahrt der Costa Smeralda führt auf einer rein italienischen Reiseroute von Savona nach Civitavecchia/Rom, Neapel, Messina, Cagliari und La Spezia.

Die Costa Smeralda ist das erste von insgesamt vier Schiffen, die im Sommer 2021 Costa Kreuzfahrten im Mittelmeer anbieten. Am 16. Mai startet die Costa Luminosa und fährt 7-Tage Kreuzfahrten nach Griechenland. Am 26. Juni kommt die Costa Deliziosa zurück. Sie fährt ebenfalls auf einwöchige Kreuzfahrten nach Griechenland. Die Abfahrtshäfen der Costa Luminosa und Costa Deliziosa sind von Österreich aus schnell und individuell per Auto erreichbar. Am 4. Juli wird die Costa Firenze, das neue Schiff, das von der florentinischen Renaissance inspiriert ist, zu einwöchigen Italienreisen aufbrechen. Parallel zur Rückkehr der Costa Firenze wird die Costa Smeralda ab dem 3. Juli wieder auf internationalen Routen unterwegs sein, mit einwöchigen Kreuzfahrten in Italien, Frankreich und Spanien.



„Der Neustart von Costa Kreuzfahrten hat einen starken symbolischen Wert und ist ein gutes Zeichen für die Erholung des so wichtigen Wirtschaftszweigs Tourismus. Nach schwierigen Krisenmonaten, die unsere Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft stark getroffen haben, freut sich die Gemeinde nun zusammen mit Costa Crociere, diesen Neustart zu feiern – und das im 25. Jahr von Costa in unserer Stadt“, sagte Ilaria Caprioglio, Bürgermeisterin von Savona.



Details zum Costa Safety-Protokoll sind unter https://www.costakreuzfahrten.at/zuruck-auf-see/ihre-gesundheit-an-bord.html und zu den Schiffsrouten mit den entsprechenden Buchungsmöglichkeiten sind auf der Costa Website www.costakreuzfahrten.at und über alle guten Reisebüros verfügbar.