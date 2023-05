× Die LEGOLAND® Wochen auf oe24

Warme, ofenfrische Croissants. Herrliches Obst & Gemüse. Und noch ganz viel mehr herzhafte Köstlichkeiten. So hat heute unser Tag 2 hier im LEGOLAND® Deutschland Resort begonnen – am ausgiebigen Frühstücksbuffet im Pirateninsel Hotel.

Nach einer erholsamen Nacht und dem stärkenden Frühstück haben wir zunächst das LEGOLAND Feriendorf nochmal genauer erkundet. Die Kids wollten unbedingt den Burgenkomplex mit Drachen-, Königs- und Ritterburg samt aufregender Spielplätze inspizieren – und haben dabei gleich mal begonnen, unseren nächsten Aufenthalt hier zu planen ????. Weiter ging´s zum großen Teich, über den hinweg die spektakulären Seilrutschen des Hochseilgartens führen, vorbei am Piratengolf, dem neuen NINJAGO® Quartier und an den Ägypten-Häusern.

Pünktlich zur Parköffnung um 10 Uhr sind wir dann beim Eingang zum LEGOLAND angekommen, wieder bei perfektem Frühlingswetter. Und weil´s gestern so viel Spaß gemacht hat, starten wir heute gleich nochmal zum abenteuerlichen Wing Coaster in den nagelneuen Themenbereich LEGO® MYTHICA. Nach unserem Flug mit dem Himmelslöwen sind wir endgültig putzmunter und bereit für einen Tag voller spannender Erkundungen. Vorbei am DUPLO® Village geht’s zu LEGOLAND IMAGINATION, wo sich mit dem fast 50 Meter hohen Aussichtsturm auch das Wahrzeichen des Freizeitparks befindet. Noch spannender finden die Kids hier aber das Tret-o-Mobil: bei dieser Hochbahn, die rund um den Themenbereich führt, müssen wir alle selbst in die Pedale treten.

Im Spiegellabyrinth der Polizeistation gehen wir dann noch auf Verbrecherjagd, bevor unser Weg uns weiterführt ins LAND DER RITTER. Das Highlight ist hier die Hochschaubahn, die man auf dem Rücken eines Feuerdrachen zurücklegt:

Anschließend gönnen wir uns ein Mittagessen im Schanigarten des Restaurants „Zum Ritterschmaus“ und versuchen unser Glück noch beim Goldwaschen, um schließlich weiterzuziehen ins MINILAND.

Mehr als 100 Modelldesigner haben im MINILAND aus rund 23 Millionen LEGO® Steinen eine Welt im Mini-Format geschaffen. Deutsche Städte wie Berlin und Frankfurt sind hier ebenso nachgebaut wie die fünf höchsten Gebäude der Welt oder das weltberühmte Schloss Neuschwanstein in Bayern. Immer wieder sind auch Animationen in die Modelle eingebaut, die man als Besucher*in mittels Joystick oder Knopfdruck aktivieren kann. Am meisten fasziniert uns der Nachbau der Lagunenstadt Venedig, bei dem wir unzählige liebevolle Details entdecken.

Nach dem gemütlichen Spaziergang durchs MINILAND wird’s wieder Zeit für ein bisschen Action: also lassen wir uns in Little Asia vom Flying NINJAGO® durch die Luft wirbeln, und testen in der LEGO® CITY den spektakulären Power Builder. Als weltweit erster Themenpark hat LEGOLAND® Industrie-Roboter zu einer Fahrattraktion umfunktioniert.

Als wir anschließend aus der LEGO® Fabrik wieder ins Freie treten, merken wir wie schnell die Zeit vergangen ist – die Nachmittagssonne steht bereits ziemlich tief. Also drehen wir bei der Hafenrundfahrt noch eine abschließende Runde in unserem Elektroboot, bevor wir überglücklich und voller toller Eindrücke ins Hotel zurückkehren.

Das Abendessen gestalten wir heute ganz unkompliziert, im Dschungel Buffet Restaurant im Feriendorf kann jeder von uns so viel essen wie er möchte. Die speziellen Kinderstationen sind natürlich auf Augenhöhe für die Kids eingerichtet, wo sie die Teller mit ihren Lieblingsgerichten füllen können! Und ausgewählte Softdrinks sind auch hier im Buffetpreis bereits enthalten.