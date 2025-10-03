Novigrad: Boutiquehotel Blu Mare, Trüffelgenuss & mediterranes Lebensgefühl

Küstenjuwel. Das beschauliche Fischerstädtchen Novigrad zählt zu den charmantesten Orten Istriens. Hier eröffnete letzte Jahr das Boutiquehotel Blu Mare.

Bei Sonnenuntergang genießt man von der Mole einen traumhaften Blick auf Novigrad. © Stelzmüller

Wer an Istrien denkt, hat meist Bilder von glasklarem Wasser, alten Steinhäusern und duftenden Pinien im Kopf. Novigrad vereint all das – und überrascht mit frischen Impulsen.

Genuss mit Meerblick Restaurant Porporela Blu Mare Hotel mit Terrasse. © oe24

Herbst-Auszeit an der Adria – in Novigrad/Cittanova lockt das elegante Hideaway Hotel Blu Mare, dessen 27 Zimmer (davon vier Suiten) alle über einen Balkon und traumhaften Meerblick verfügen– und dazu einladen, die beeindruckenden Sonnenuntergänge bei einem Glas istrischen Weins zu genießen.

Elegante Zimmer - alle Mit Meerblick. © Günther Standl

Natürlich kann man dies auch vom hoteleigenen Gourmet-Restaurant Porporela direkt an der Uferpromenade. Hier werden regionale Zutaten in raffinierte Gerichte verwandelt. Das Shrimps-Carpaccio mit Orangen-Limetten-Marinade und Pfirsich: ein fruchtig-frisches Feuerwerk auf der Zunge, leicht, elegant und einfach unwiderstehlich. Ebenso das Shrimps-Rrisotto, begleitet von einem leichten istrischen Sauvignon blanc vom Weingut Valenta. Kulinarisches Aushängeschild ist auch das Frühstück des Hotels mit frisch zubereiten Eigerichten, Lachs und Prosciutto sowie frischem Obstsalat und einer großen Auswahl an Cerealien.

Trüffelsuche mit Familie Karlic. Die Trüffelhunde mit ihren feinen Spürnasen finden das schwarze Gold. © Stelzmüller

Auf den Spuren des teuersten Lebensmittels – den Trüffeln

Delikatesse. Gestärkt geht es auf Trüffeltour ins Mirnatal, etwa 35 km von Novigrad entfernt. Dort, verborgen in den Wäldern, wartet ein Schatz, der Gourmets weltweit begeistert: die Trüffeln, eines der teuersten Lebensmittel der Welt. Seit drei Generationen widmet sich die Familie Karlić (https://karlictartufi.hr/de/tartufi/) der Suche nach dieser kostbaren Delikatesse. Mit Leidenschaft und Wissen führt sie Gäste in die geheimnisvolle Welt der Trüffeln ein. Wer mit den Gastgebern und ihren speziell ausgebildeten Hunden auf Tour geht, spürt schnell die Aufregung des Moments, wenn der erste Fund unter dem weichen Waldboden erscheint.

So geht Eierspeise – mit frisch gehobelter schwarzer Trüffel. © Stelzmüller

Nach dem Streifzug durch die Natur wartet der nächste Höhepunkt: eine Verkostung. In stimmungsvollem Ambiente wird frisch zubereitete Eierspeise oder Pasta serviert – alles veredelt mit hauchdünn gehobelten Trüffeln. Wer das Geschmackserlebnis mit nach Hause nehmen möchte, findet im hauseigenen Laden eine Auswahl an Produkten rund um die „schwarzen und weißen Diamanten“ Istriens.

Damir & Ornella in Novigrad: Roher Oktopus mit italienischem Kaviar. © Irene Stelzmüller

Fischwird nach dem Prinzip „raw & fine dining“ serviert

Genussvolles Istrien. Nach einem Tag in den Wäldern kehren wir in unser Seaside-Refugium zurück und tauchen im noch 25° C warmen Meer ab. Da aber die kalte Jahreszeit naht, stehen hier auch Sauna und Dampfbad für eine wohltuende Wellness-Auszeit bereit. Abkühlung findet man nach dem Saunagang im Meer. Danach lockt eines der besten Fischrestaurants im Herzen von Novigrad: Nur wenige Schritte vom Meer entfernt verbirgt sich ein kulinarisches Kleinod, das weit über die Grenzen Istriens bekannt ist: Damir & Ornella (https://damir-ornela.com/). Wer hier Platz nimmt, betritt eine Welt, in der Fisch und Meeresfrüchte auf ganz besondere Weisezelebriert werden – roh, pur und meisterhaft verfeinert mit Olivenöl, Meersalz und einem Hauch Zitrone. Filetiert, geschnitten und mariniert, werden die Köstlichkeiten wie Oktopus mit italienischem Kaviar, Branzino mit kalter Käse-Polenta direkt am Tisch. Das Konzept erinnert an japanische Sashimi, bleibt aber zutiefst mediterran. Was vom Branzino-Filet übrig bleibt, findet sich bei den hausgemachten Gnocchi wieder.

Scampi buzara im Restaurant Tri Palme in Novigrad. © Stelzmüller

Traditionell. Für authentische istrische Küche lohnt sich ein Abend in der Konoba Tri Palme, ebenfalls in Novigrad, wo fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte den Ton angeben. Unbedingt probieren sollten Sie hier die Scampi buzara mit Spaghetti!



Auf einen Blick

Top-Adressen

■ HOTEL BLU MARE****. Novigrad. Alle Zimmer mit Meerblick., Gourmet-Restaurant. Mare-Room 1 N für 2 Pers. inkl. Frühstück ab 223 Euro. https://blumarehotel.com/

■ WEINGUT VERALDA. Brtoniglia. Degustation von Malvasia in allen Facetten. www.veralda.hr

■ KONOBA TRI PALME. Novigrad. Familiengeführtes Restaurant. Klassische istrische Küche. Fangfrische Meeresfrüchte.https://hr-hr.facebook.com/TriPalmeNovigrad/■ DAMIR & ORNELLA. Novigrad. Kulinarisches Kleinod. Frische, rohe Adria-Fische verfeinert mit Olivenöl und Meersalz. https://damir-ornela.com