US-Reiseführer warnt vor Urlaub auf Mallorca 

Strengere Benimmregeln und Co.: Was sich 2025 auf Mallorca für Touristen ändert Mallorca zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen. Doch 2025 treten auf der Insel einige Neuerungen in Kraft, die Urlauber kennen sollten. Mit diesen Maßnahmen will die Regierung den Massentourismus begrenzen und ein besseres Verhalten der Partygäste sicherstellen.