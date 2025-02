× Hotel-Tipp der Woche: Nachhaltiger Familienurlaub in Tirol

Lust auf einen echt nachhaltigen Familienurlaub in Tirol? In einem Haus voller Charme und Seele? Dann seid ihr im Der Stern am malerischen Mieminger Plateau genau richtig! Der ReiseLust-Hoteltipp der Woche:

Im Hotel Der Stern werden Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit erfolgreich vereint. Mit einem umfangreichen Umbau im Erdgeschoss präsentiert sich das Familienhotel jetzt im neuen Glanz. Das neue Herzstück ist ein Ort zum Wohlfühlen, Spielen und Lachen. „Unser Ziel war es, mehr Raum und Licht zu schaffen, ohne den Charme und Geist des Sterns zu verlieren“, erzählt Hotelchef René Föger. So wurde den Gästen als Gegenstück im Obergeschoss eine über 300 Jahre alte Bauernstube zugänglich gemacht. Besonders wichtig ist den Gastgebern auch die Barrierefreiheit. Alle Gäste können sich vom Untergeschoss bis zum vierten Stock ohne Einschränkungen frei bewegen. © Hotel Der Stern × Nachhaltigkeit als Grundpfeiler Mit dem Umbau verfolgt der Stern, der sich als Generationenhotel versteht, einen konsequent nachhaltigen Ansatz. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wurden zum Beispiel alte Materialien wie Dämmstoffe und Holzvertäfelungen wiederverwendet. Für den Ausbau wurden so weit als möglich recycelbare Materialien verwendet, unter anderem alte Zeitungen für die Schalldämmung und Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Ein Kälteumwandler sorgt an heißen Tagen für gesunde Kühlung ohne herkömmlicher Klimaanlage, das gesamte Haus ist mit Holzfasern wärmegedämmt. Das hauseigene Öko-Hallenbad „Sternentaucher“ wird mit 100% regionaler & erneuerbarer Energie betrieben. © Hotel Der Stern × Regionaler Genuss und Marktbar Im neu gestalteten Herzstück können die Gäste nun auch dem Küchenteam bei der Zubereitung gesunder und klimafreundlicher Gerichte über die Schulter schauen. Auf die Teller kommen regionale Lebensmittel von Erzeugern aus einem Umkreis von wenigen Kilometern. Die Marktbar: Wasser, frische Kräuter, Obst und Gemüse, eine DIY-Limo- und Sprizz-Bar, regionale Craft-Biere zum Selbstzapfen sowie eine Kaffee- und Teebar macht es Familien leicht, gesund zu snacken. Neu ist auch das Indoor-Gewächshaus, wo Gäste zusehen können, wie in wenigen Tagen aus Samen junge, essbare Keimpflanzen wachsen. © Hotel Der Stern × Anreiz für eine klimaschonende Anreise Eine klimaschonende Anreise wird im Stern besonders gefördert. Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, erhalten nicht nur Vergünstigungen auf ihren Aufenthalt, sondern auch praktische Unterstützung vor Ort. Ein durchdachtes Mobilitätspaket umfasst Leihfahrräder, detaillierte Infos zu Bus- und Bahnverbindungen sowie einen Shuttleservice zu nahegelegenen Ausflugszielen. Für Autofahrer gibt es ebenfalls nachhaltige Lösungen: Eine Schnellladestation für Elektrofahrzeuge ermöglicht eine unkomplizierte Versorgung, und es wird ein Anreiz gesetzt, Fahrgemeinschaften zu bilden.