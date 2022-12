Ohne Stau über die kroatische Grenze! Nach dem positiven EU-Bescheid zum Beitritt Kroatiens zum Schengen-Gebiet wird das Urlaubsland 2023 bei den Österreicher*innen vermutlich noch beliebter, als es ohnehin schon ist.

Ab dem Jahreswechsel erleichtern aufgelöste Grenzkontrollen den Urlaub in Kroatien. Gleichzeitig führt das Land den Euro ein. Einer der großen Urlaubstrends für 2023 lautet „Ferien in der eigenen Villa“. Wir zeigen Ihnen fünf perfekte Unterkünfte für Ihren Familienurlaub in Kroatien.

Villa Grande Barbara bei Poreč

In der Nähe eines der beliebtesten Sommerbadeorte Kroatiens befindet sich die Villa Grande Barbara. Die Unterkunft bietet insgesamt Platz für 14 Personen auf einer Wohnfläche von 400 Quadratmetern. Die ländliche Lage der Villa ermöglicht eine ruhige Zeit und pure Erholung. Doch auch die getrennten Wohneinheiten haben den Vorteil, sich zwischenzeitlich zurückziehen zu können. Durch den Außenpool mit Kinderbecken ist die Villa Grande Barbara besonders familienfreundlich. Kulturbegeisterte sollten sich den naheliegenden Küstenort Poreč auf keinen Fall entgehen lassen, welcher auf der Halbinsel Istrien liegt. Die Altstadt ist nicht ohne Grund UNESCO-Weltkulturerbe und fasziniert mit historischen Gassen. Bei einem abendlichen Spaziergang entlang der Uferpromenade lassen Familien den Tag in Hafenkulisse schön ausklingen.

Villa Isabella an der Kvarner Bucht

Besonders für aktive Familien eignet sich die Villa Isabella, welche im bergischen Küstenhinterland Kroatiens liegt. Damit bietet das geräumige Ferienhaus ein einzigartiges Landschaftsbild direkt vor der Haustür. Zahlreiche Mountainbike- und Wanderrouten mit traumhaften Ausblicken laden zum gemeinsamen Ausflug ein. Die Villa Isabella bringt mit neun Betten insgesamt 18 Personen unter. Die Grundstücksfläche von 2.400 Quadratmetern wird auch jedem tierischen Familienmitglied gefallen. Für Kinder gibt es in der naheliegenden Badedestination ein breites Sport- und Freizeitprogramm. In der Villa selbst lassen ein Spielezimmer und ein gesondertes Kinderbecken kleine Herzen höherschlagen. Wer abends zur Ruhe kommen möchte, um sich von der Wandertour zu erholen, findet im beheizten Außenpool oder der Sauna die nötige Entspannung.

Villa Mendula bei Zadar

Wer auf viel Platz mit separaten Wohneinheiten Wert legt, wählt die Villa Mendula. Das 2.500 Quadratmeter große Grundstück ist luxuriös eingerichtet und lädt insgesamt 26 Gäste zum Sommerurlaub in Kroatien ein. Ob Sonnenbad am Außenpool oder in den traumhaften Buchten, der Erholung sind keine Grenzen gesetzt. Liebhaberinnen und Liebhaber der Kultur und des Sightseeings sind hier genau richtig. Ein Besuch der auf einer Halbinsel gelegenen Altstadt von Zadar, bekannt für ihre römischen und venezianischen Ruinen, ist ein absolutes Muss.

Villa Complex Alca bei Labin

Für einen vielseitigen Luxus-Urlaub mit einer großen Reisegruppe eignet sich am besten die Doppel- Villa Complex Alca. Egal ob Spielgeräte, Tischtennisplatte, Fitness-Ecke, Basketballkorb oder Wasserballtore – die Villa Complex Alca hat für jede und jeden etwas zu bieten. Bei den abwechslungsreichen Aktivitäten rund um die Villa kommt garantiert keine Langeweile auf. Die in ruhiger und ländlicher Umgebung gelegene Unterkunft eignet sich aber auch als perfekter Zufluchtsort, um die Seele baumeln zu lassen. Den Abend lassen Reisende beim Barbecue in moderner Einrichtung im Kreise der Familie ausklingen. Die Unterkunft verbindet durch die vielseitigen Aktivitäten und die beiden getrennten Wohneinheiten eine gemeinsame Qualitätszeit mit ausreichend Privatsphäre. Doch auch, wer die exklusive Villa Complex Alca einmal verlassen möchte, findet an den nahegelegenen Strände am türkisblauem Meer Kroatiens eine erholsame Auszeit.

Villa Undina bei Pula

Eine Villa in ultimativer Strandnähe: Von der Villa Undina erreichen Familien das Meer in wenigen Gehminuten – Badespaß vor der Haustüre. Der Ort Premantura mit Einkaufsmöglichkeiten, schönen Restaurants und süßen Cafés im mediterranen Flair befindet sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Die Umgebung ist geprägt von Felsstränden, Sandbuchten und dem klaren kroatischen Meer. Reisende mit Hund finden hier eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten. Die Villa Undina überzeugt auch mit einem 30 Quadratmeter großen Pool, einem Jacuzzi sowie einer Sauna zur abendlichen Entspannung und einem Kamin für gemütliche Stunden mit der ganzen Familie.

