Im LEGOLAND® Deutschland Resort im bayerischen Günzburg ist der neue Themenbereich LEGO® MYTHICA eröffnet worden. Damit wächst der Familien-Park auf 11 Themenbereiche heran. Man kann sich ab jetzt auf Familienabenteuer in über 68 Attraktionen zwischen mehr als 57 Millionen LEGO Steinen freuen.

Highlight des neuen mythischen Themenbereichs ist der Wing Coaster MAXIMUS, auf dessen Rücken die Fahrgäste spektakuläre Kopfüber-Fahrten erleben. Ebenso beeindruckend das wohl größte LEGO Modell im elften Bereich: Der riesige Himmelslöwe, Namensgeber der Achterbahn, prangt gebaut aus über 700.000 LEGO Steinen, mit einem Gewicht von etwa 3 Tonnen und einer Größe von 5 Metern am Bahnhof der Achterbahn. Insgesamt sind in LEGO MYTHICA 1,5 Millionen kleine bunte Steine verbaut, die teilweise durch Augmented Reality und der LEGOLAND App zum Leben erweckt werden können.

© Fabian Stoffers ×

Der 1,2 Hektar große Bereich ist die größte Parkerweiterung seit der Eröffnung im Jahr 2002. Besonders beeindruckend ist der weltweit erste LEGOLAND® Wing Coaster MAXIMUS – Der Flug des Wächters. Dabei sitzen die Fahrgäste rechts und links der Schienen, während ihre Beine im Freien baumeln. Mit Spiralkurven erleben die Gäste eine spektakuläre Achterbahnfahrt und sehen die Welt durch das Korkenzieher-Element kurzzeitig Kopfüber – ein völlig neues Gefühl von Freiheit. Für die kleinen Geschwister, ab 1 Meter Körpergröße und in Begleitung der Eltern, sorgen die Fire & Ice Tower für wohliges Bauchkribbeln. In kleinen Drops und mit Drehungen um die eigene Achse ist hier Freefall-Feeling garantiert.

© Alexander Scheuber ×

Aber auch der Bauspaß kommt im neuen Themenbereich nicht zu kurz: Im Kreativzentrum MYTHICA CreaZone können Besucher fantastische Fabelwesen bauen, diese an der LEGO Wall of Fame befestigen und so einen Teil des elften Themenbereichs mitgestalten. Weiter austoben können sich die kleinen Besucher im mehrstöckigen Spielplatz LavaLand. Nach oben klettern und durch eine Röhre oder einige Etagen tiefer auf einer breiteren Fläche herunterrutschen.

Shows & Events im Legoland

An ausgewählten Tagen zieht der bunte Zug der LEGOLAND Parade mit den liebevoll thematisierten Wagen durch den Park und animiert große und kleine Besucher zum Mittanzen und -singen. Darüber hinaus sorgen die Mythischen Sommernächte, die geheimnisvolle Sommershow, die Halloween Monster-Party und viele weitere tolle Events für Action und Unterhaltung bei den Parkgästen.