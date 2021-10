Der Monat September glänzt mit dem höchsten Passagieraufkommen am Malta International Airport seit Beginn der COVID-Pandemie. Insgesamt 418.000 Passagiere konnte der Flughafen im September begrüßen. Das schafft Hoffnung für die Tourismusbranche.

Die aktuellen Neuigkeiten des Malta International Airports stellen laut dem maltesischen Minister für Tourismus und Verbraucherschutz, Clayton Bartolo, eine Ermutigung für den lokalen Tourismussektor dar. „Trotz der schwierigen Zeiten ist es Malta gelungen, eine Balance zwischen Leben und Lebensunterhalt seiner Bevölkerung zu schaffen.“ betont er. „Nun werden wir hart daran arbeiten, dass sich das Gastgewerbe weiterhin erholen kann. Malta wird in den kommenden Jahren eine Destination für die höchsten Urlaubsansprüche sein“.

© Air Malta ×

Energie und Optimismus für die Zukunft

Johann Buttigieg, CEO der MTA äußerte sich ebenfalls zu diesen positiven Entwicklungen. „Dies sind großartige Neuigkeiten für Malta, insbesondere angesichts der Umstände, mit denen wir alle in den letzten Monaten leben mussten. Wir gehen sehr optimistisch in das Jahr 2022.“

Der Umgang der maltesischen Bevölkerung mit der Pandemie und die neu aufgestellte Marketingstrategie sieht Buttigieg als Gründe für diesen touristischen Erfolg. Laut ihm sei es „ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass alle Beteiligten angesichts einer so beispiellosen Krise zum Wohle der Allgemeinheit stets zusammenarbeiten.“

Carlo Micallef, stellvertretender CEO und Chief Marketing Officer des MTA, bedankt sich bei den europäischen Partnern für die stetige Unterstützung und Zusammenarbeit trotz der fortlaufenden Pandemie. „Wir haben die Pandemie genutzt, um unsere Marketingstrategie anzupassen und in digitale Medienkampagnen zu investieren. Somit konnten sich die Menschen auch während der Landessperrungen den maltesischen Inseln nahe fühlen.“ sagte Micallef.

© viewingmalta ×

Malta als beliebtes Reiseziel

Malta ist ein wunderschönes und daher auch äußerst beliebtes Reiseziel. Die meisten Reisenden kamen im September aus Großbritannien, gefolgt von Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das Ziel in der Sonne ist nur etwa zwei Flugstunden von Wien entfernt und ist bekannt für den längsten Sommer Europas.

© Martin Strmiska ×

Der kleine Mittelmeerarchipel bietet bis Anfang Dezember noch frühlingshafte Temperaturen und so lässt sich auf im Herbst, wo es auf dem europäischen Festland schon frostig und kalt ist, noch in vielen der türkisblauen Badebuchten schwimmen und erholen. Die große Anzahl an historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten und die einmalige naturnahe Landschaft machen das Inseltrio um Malta, Gozo und Comino so besonders.

© Martin Strmiska ×

Aktuelle Einreisebedingungen

Die aktuelle Einreise aus Österreich ist für alle vollständig geimpften Personen und für Genesene mit nur einer Impfung erlaubt, wenn die letzte Impfung mindestens 14 Tage vor der Einreise verabreicht worden ist. Bei keinem gültigen Nachweis der vollständigen Immunisierung gilt vor Ort eine 14-tägige Quarantänepflicht.

Weiterführende Informationen zu den aktuellen Einreisebedingungen finden Sie hier. Diese werden auch laufend aktualisiert.