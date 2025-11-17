Das tierischste Advent-Erlebnis des Jahres: Weihnachtszauber auf Gut Aiderbichl

Auf Gut Aiderbichl in Henndorf hat die Weihnachtszeit begonnen. Vom 14. November 2025 bis 6. Jänner 2026, täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr, verwandelt sich der berühmte Gnadenhof in ein festlich geschmücktes Weihnachtswunderland – mit hunderten geretteten Tieren als sanfte Gastgeber.

Gut Aiderbichl lädt auch dieses Jahr wieder zu einem tierischen Weihnachtserlebnis inmitten der geretteten Tiere ein. Zwischen Strohballen und Lichterglanz wird Gut Aiderbichl zu einer riesigen Lebendtierkrippe. Neben Ochs und Esel spazieren auch Schafe, Schweine und Lamas frei über das Gelände und freuen sich über streichelnde Hände und neugierige Begegnungen.

© Gut Aiderbichl

Kuscheln ausdrücklich erwünscht

Besonders beliebt bei Kindern: die Pony-Putz- und Striegelstunden. Jeden Tag von 13:00 bis 16:00 Uhr dürfen die kleinen Vierbeiner verwöhnt und herausgeputzt werden – ein Erlebnis, das sofort ein Leuchten in Kinderaugen zaubert.

Katzenfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Im Katzenwohnzimmer kann man sich in den Weihnachtsferien mit einem schnurrenden Mitbewohner aufwärmen. Geöffnet ist der tierische Wohlfühlraum täglich von 11:00 bis 11:30 Uhr sowie von 15:30 bis 16:00 Uhr.

© Gut Aiderbichl

Adventzauber am Lagerfeuer

Doch nicht nur die Tiere sorgen für festliche Stimmung. Am wärmenden Lagerfeuer warten Stockbrot, frische Bauernkrapfen und der unvermeidliche Duft von Punsch und Glühwein. Dazu glänzen weihnachtlich dekorierte Marktstände mit regionalen Produkten, Geschenkideen und handgemachten Accessoires.

Ein besonderes Angebot gibt es außerdem am 24. Dezember: Von 11:00 bis 16:00 Uhr werden im gemütlichen Rahmen Weihnachtsgeschichten vorgelesen – perfekt, um den jüngsten Gästen die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen.

© Gut Aiderbichl

Junior Tierpfleger: Kinder helfen den Tieren

Ein echter Geheimtipp in den Weihnachtsferien ist das Junior-Tierpfleger-Programm. Kinder ab sechs Jahren schlüpfen hier in die Rolle kleiner Tierretter: Sie helfen beim Ausmisten, Ponyputzen oder Futterzubereiten – und erleben die Arbeit mit den Tieren hautnah.

Das Programm findet dienstags, donnerstags, samstags und sonntags von 11:00 bis 13:00 Uhr statt. Und zur Erinnerung an diesen besonderen Einsatz gibt es für alle Nachwuchshelferinnen und -helfer eine Urkunde.