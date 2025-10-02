Alles zu oe24VIP
People's erweitert Flugangebot zwischen Wien und der Bodenseeregion
© People's PR

People's erweitert Flugangebot zwischen Wien und der Bodenseeregion

02.10.25, 11:31
Die Fluggesellschaft People's baut ihr Linienflugangebot zwischen St.Gallen-Altenrhein und Wien weiter aus. 

Die Bodenseeregion rückt noch näher an die Donaumetropole heran. People's erweitert ihr Flugangebot zwischen St.Gallen-Altenrhein und Wien mit einer zusätzlichen Freitagmorgen-Verbindung ab dem 28. November. Damit stehen an allen Werktagen künftig zwei tägliche Verbindungen zu optimalen Tagesrandzeiten zur Verfügung.

Die erweiterte Flugfrequenz ermöglicht jetzt spontane Tagesreisen mit deutlich mehr Flexibilität – morgens hin, abends zurück, und dazwischen genug Zeit für wichtige Meetings oder einen kurzen Sightseeing-Abstecher als Tourist.

People's erweitert Flugangebot zwischen Wien und der Bodenseeregion
Altenrhein - Wien 

Tag Abflug Ankunft
Montag 06:50 07:50
Montag 17:40 18:40
Dienstag  06:50  07:50   
Dienstag 17:40  18:40 
Mittwoch 06:50  07:50
Mittwoch 17:40   18:40
Donnerstag 06:50  07:50    
Donnerstag 17:40   18:40
Freitag 06:50  07:50
Freitag 16:00 17:00
Sonntag 16:30 17:30

 

Wien - Altenrhein 

Tag Abflug Ankunft
Montag 8:35 9:35
Montag 19:25 20:25
Dienstag 8:35  9:35
Dienstag 19:25 20:25
Mittwoch 8:35  9:35
Mittwoch 19:25 20:25
Donnerstag 8:35  9:35
Donnerstag 19:25 20:25
Freitag 8:35  9:35
Freitag 19:25 20:25
Sonntag 18:10 19:10

 

Auch für Wochenend-Eskapaden eröffnen sich neue Möglichkeiten. Die zusätzliche Rotation am Freitagmorgen macht den spontanen City-Trip nach Wien zum Kinderspiel. Mit der Sonntagsverbindung zurück bleibt genug Zeit, um das meiste aus der Kurzreise heraus zu holen.

People's erweitert Flugangebot zwischen Wien und der Bodenseeregion
Die Vierländerregion am Bodensee profitiert ebenfalls von der Aufstockung. Österreichische Gäste können jetzt flexibler anreisen, um die malerische Seelandschaft zu erkunden oder Geschäftstermine in der wirtschaftsstarken Region wahrzunehmen. Die optimierten Flugzeiten – früh morgens und spät abends – passen perfekt zu den Bedürfnissen moderner Reisender, die ihre kostbare Zeit maximal nutzen möchten.

