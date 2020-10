Snow Space Salzburg räumt beim Skigebietstest ab

Mit den Auszeichnungen „Best of Alps“, „Bestes Pistenteam“ sowie der „Sicherheits-Trophy“, holen sich die Snow Space Salzburg Bergbahnen den Sieg in gleich drei Kategorien. Der jährlich stattfindende Audi FIS Damen Nachtslalom Flachau wurde als „Bestes Event“ ausgezeichnet.

Der internationale Skiareatest zählt zu den wichtigsten Gradmessern der Seilbahnbranche in puncto Sicherheit, Qualität, Gästeservice und Innovation. Besonders im alpenländischen Raum erfreut sich das Gütesiegel großer Anerkennung. In diesem Jahr gingen fünf Trophäen an die Snow Space Salzburg Bergbahnen.

Fünffacher Sieger

Mit gleich fünf Trophäen im Gepäck reiste die Jury des Skiareatests rund um Präsident Klaus Hönigsberger nach Flachau, um dort die Snow Space Salzburg Bergbahnen als Sieger des Internationalen Skiareatest 2019/20 zu küren. Im Beisein von Markenbotschafter Hermann Maier und dem Wirtschaftskammer-Obmann LAbg. Hans Scharfetter konnten die Bergbahnvorstände Wolfgang Hettegger und Christina König die Auszeichnung „Best of Alps“ entgegennehmen. Die Auszeichnung wird jenem Skigebiet verliehen, das in der vergangenen Wintersaison in den Bereichen Pistenqualität, Erlebnisangebot, Gästeservice und Innovation am meisten überzeugen konnte.

© Christian Fischbacher / cfmedia.at

Ausschlaggebend dafür, dass sich das Salzburger Skigebiet gegen die starke internationale Konkurrenz durchsetzen konnte, waren laut Jury das beeindruckend rasche Zusammenwachsen der drei früher getrennt voneinander agierenden Bergbahnen in Flachau, Wagrain und St. Johann/Alpendorf zu einer großen Premium Wintersportdestination. Seit der Wintersaison 2017/18 wird das Skigebiet von einem gemeinsamen Management geführt und unter der Marke Snow Space Salzburg vermarktet.

Innovation und Expansion

Weitere Entscheidungsgründe waren die Initiative für das Skiticket per Smartphone, die hohen Qualitätsstandards bei der Pistenpräparierung sowie die konsequente Weiterentwicklung des Erlebnisangebots am Berg. Zusätzlich zur „Best of Alps-Trophy“ wurden die Bergbahnen für ihr ausgeklügeltes Pistenrettungssystem mit der „Sicherheits-Trophy“ ausgezeichnet. Die drei Pistenchefs im Snow Space Salzburg durften den Pokal für das beste Pistenteam entgegennehmen. Ebenfalls geehrt wurde das Organisationskomitee des Audi FIS Damen Nachtslaloms. Der jährlich stattfindende Damen-Klassiker erhielt die Auszeichnung „Event des Jahres“ in Platinum.

© Snow Space Salzburg

„Die heute an uns überreichten Trophäen bestätigen unseren eingeschlagenen Weg als Premiumskigebiet und sind für uns Motivation auch in den kommenden Jahren das Angebotsportfolio laufend weiterzuentwickeln.“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Hettegger und verwies dabei auf die im kommenden Winter in Betrieb gehende Gondelbahn Panorama Link. Mit der neuen Verbindungsbahn in die Nachbarskigebiete Flachauwinkl und Zauchensee verdoppeln die Snow Space Salzburg Bergbahnen ihr Pistenangebot und steigen zu den vielfältigsten Wintersportregionen der Alpen auf.

Seilbahner des Jahrzehnts

Sichtlich gerührt zeigte sich der Vorstand am Ende der Verleihung, als er die Urkunde „Seilbahner des Jahrzehnts“ überreicht bekam – ein Ehrenpreis der seitens des Internationalen Skiareatest Komitees nur alle zehn Jahre an ausgewählte Persönlichkeiten übergeben wird, die mit ihrem Engagement für die Seilbahnbranche besonders hervorstechen konnten.

Die Verleihung im kleinen Rahmen fand unter strengen COVID-19-Sicherheitsvorkehrungen statt. Zusätzlich zur Einhaltung des Mindestabstandes und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wurden alle Teilnehmer*innen vor der Urkunden-Übergabe negativ auf COVID-19 getestet. Die angewendeten Sicherheitsmaßnahmen sind Teil des COVID-19 Präventionskonzeptes der Bergbahnen, das in der bevorstehenden Wintersaison im gesamten Skigebiet zum Einsatz kommen wird.