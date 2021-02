Valentinsausflug einmal anders

Nachdem es dieses Jahr wohl nichts mit einem romantischen Wochenendausflug wird, versuchen Sie doch eine Reisevariante ganz anderer Art.

Versetzen Sie sich und Ihr Herzblatt ins mittelalterliche Mittelböhmen, tauchen Sie ein in die Welt von Kingdom Come.

Unter normalen Umständen würden viele von uns überlegen, wie Sie Ihren Liebsten mit einem romantischen Wochenende in einem Schlosshotel, einer Therme oder einem Städtetrip überraschen. Möchten Sie auf diese Tradition auch in diesem Jahr nicht verzichten, dann reisen Sie mit Ihrem Herzblatt mittels „Kingdom Come: Deliverance“, einem Rollenspiel für Microsoft Windows, PlayStation und Xbox One, ins Herzen Europas nach Mittelböhmen. Das 2018 von einer tschechischen Firma entwickelte Computerspiel basiert auf historischen Ereignissen des frühen 15. Jahrhunderts und entführt Sie nach Mittelböhmen mit seinen Landstrichen und Ortschaften, die bis heute noch fortbestehen, und Modell für die Kulisse des Rollenspiels standen. Tauchen Sie ein in eine Region, reich an Kultur, Silber und imposanten Burgen.

© www.malesovcamp.com

Das Spiel entführt Sie aber nicht nur für einige Stunden in eine virtuelle Welt, es kann zugleich ein Vorgeschmack auf einen Besuch nach dem Lockdown sein, wo man dann persönlich die bereits bekannte Kulisse hautnah erleben kann. Zum Beispiel im kleinen Dorf Malešov nahe Kuttenberg (Kutná Hora), wo am Teichufer eine mittelalterliche Festung und darunter mehrere geräumige Zelte – das Malešov Camp – zu finden ist. Ein Ort, wo die Zeit vor 500 Jahren stehen geblieben zu sein scheint. Also fast. Freuen Sie sich auf den Duft nach Holz und naturbelassenen Werkstoffen, statt eines Schranks finden Sie hier eine Kleidertruhe vor. Gleichzeitig stehen Ihnen aber moderne Sanitäranlagen zur Verfügung. Erkunden Sie die Festung, kosten Sie die mittelalterliche Küche und spielen Sie mit Ihren Freunden oder Kindern ein Escape-Game, das auf dem PC-Spiel Kingdom Come basiert.

