Elefanten im Busch, majestätische Giraffen, Pinguine am Strand und Affen beim Frühstück. Welches Kind und welcher Erwachsene träumt nicht davon, das alles einmal in freier Wildbahn zu erleben?

Familienreisen nach Südafrika werden immer beliebter. Familienfreundliche Unterkünfte mit Family-Suiten, Babysitting und Aktivitäten für jedes Alter werden immer zahlreicher. Ein riesiger Vorteil bei einer Fernreise in das Land am Kap: es gibt keine Zeitverschiebung!

Das ist die beste Reisezeit für Südafrika

Während in Österreich der Sommer beginnt und die Ferienzeit naht, herrscht in Südafrika Winter – die beste Zeit für Wildtierbeobachtungen. Die trockene Landschaft und wenigen Wasserstellen machen die beliebten Big Five (Löwe, Elefant, Nashorn, Büffel, Leopard) in Nationalparks wie dem Kruger-Nationalpark und privaten Reservaten leicht sichtbar. Provinzen wie KwaZulu-Natal, Northern Cape, North West, Limpopo oder Mpumalanga locken auch im Winter mit angenehmen Temperaturen.

© South African Tourism ×

So macht man in Südafrika am besten eine Safari

Der Klassiker ist die Wildtierbeobachtung aus dem Fahrzeug. Dies kann entweder im Mietwagen auf eigene Faust oder geführt mit einem Ranger im Geländewagen erfolgen. Ein großer Vorteil der geführten Touren ist das umfangreiche Wissen der Guides über die Flora und Fauna Südafrikas. Selbständige Reisende sind in den Nationalparks unabhängiger, müssen sich jedoch an die vorgeschriebenen Wege halten.

Ist eine Safari in Südafrika für die ganze Familie geeignet?

Südafrikas Safari Anbieter folgen dem weltweiten Trend, Tiere nicht nur zu beobachten, sondern gleichzeitig mehr über sie und ihre Lebensweisen zu lehren. Neben klassischen Safaris bieten viele Lodges kinderfreundliche Aktivitäten wie Junior-Ranger-Kurse oder Nachtwanderungen an, ein zusätzlicher Anreiz für Familien.

© South African Tourism ×

Kinderfreundliche Lodges in Südafrika

Die NYATI Safari Lodge in Limpopo liegt in einem Big-Five-Reservat im Kruger-Nationalpark und ermöglicht jungen Rangern interaktive Erlebnisse mit abschließendem Zertifikat. Das Camp lässt Familien die Flexibilität, ihr eigenes Programm zusammenzustellen, das Erlebnisse wie Buschwanderungen, Quad- Biking, Golfen, Heißluftballonfahrten oder Helikopterflüge beinhaltet.

© Nyati Safari Lodge ×

In der Thornybush Game Lodge in Mpumalanga werden private, familienfreundliche Safaris auf die Interessen und oft kürzere Aufmerksamkeitsspanne der jungen Gäste zugeschnitten. Kinder unter 6 Jahren dürfen zwar nicht an den regulären Pirschfahrten teilnehmen, es besteht aber die Möglichkeit, ein privates Fahrzeug zu buchen, um gemeinsam als Familie die Wildnis zu erkunden.

© Thornybush Game Lodge ×

Auch das Mattanu Private Game Reserve im Northern Cape hat für Familien ein breites Angebot. Neben Quadbike-, Walking- und Mountainbike-Safaris sind vor allem die „Game Capture Safaris“ ein unvergessliches Erlebnis. Sie bieten Familien die einmalige Gelegenheit, hautnah bei der Umsiedlung und Untersuchung von Wildtieren dabei zu sein. Unter Anleitung des renommierten Tierarztes Dr. JC Kriek können Groß und Klein bei Gesundheitschecks, der Rehabilitation von Tieren oder beim Einfangen von Giraffen mitwirken.

© Mattanu Game Reserve ×

Ab welchem Alter dürfen Kinder auf eine Safari?

Vor allem bei privaten Game Lodges sollte man immer das Alter der Kinder angeben, da manche Unterkünfte erst ab zwölf Jahren Gäste aufnehmen. Viele Camps sind nicht eingezäunt und daher zu risikoreich für kleinere Kinder.

TIPP: Wer nach den Sommerferien reisen kann: September, Oktober und November sind die süßesten Monate in Südafrika. Dann bekommen viele Tiere ihren Nachwuchs. Eine ausgezeichnete Chance, die oft Tierbabies aus nächster Nähe zu beobachten.