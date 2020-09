Bunte Blätter, alpine Kulinarik und traumhafte Wanderrouten: so ist der Herbst in Zell am See-Kaprun.

Im Herbst, wenn sich die Blätter färben und es langsam wieder kühler wird, präsentiert sich die alpine Urlaubsregion Zell am See von ihrer schönsten Seite. Ob beim Wandern, Golfen, Mountainbiken oder beim Genießen der alpinen Kulinarik - hier ist für jeden etwas dabei.

Festspiele der alpinen Küche

© Salzburger Hof

Die Festspiele der Alpinen Küche, ein Event für Genussliebhaber, findet am 21. September 2020 im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See statt. In der Kongresshalle erwartet die Besucher Stage-Cooking mit renommierten Köchen, Podiumsdiskussionen zur alpinen Küche sowie ein Marktplatz mit den Produkten der regionalen Erzeuger. Außerdem finden über drei Wochen hinweg von 11. bis 27. September viele weitere Side-Events zum Motto "Alpiner Genuss" statt. Die Top-Restaurants der Region bieten bieten besondere Abende mit Signature Menüs an. Auch der Workshops, Kochkurse und eine Weinverkostung gehören zum Rahmenprogramm.

Sportlich durch den Herbst

© Kitzsteinhorn

Wer neben den Schmankerln im Urlaub auch gerne aktiv ist, ist in Zell am See-Kaprun gut aufgehoben. Im Herbst ist die angenehme Alpenluft optimal zum Wandern oder Mountainbiken. Auf dem Gletscher Kitzsteinhorn und auf dem Panorama- und Familienberg Schmittenhöhe warten Erlebnisse auf aktive Urlauber. Die Bergbahn auf die Schmittenhöhe ist bis weit in den Herbst hinein geöffnet. Unterwegs über die Höhenpromenade eröffnen sich Wanderern malerische Ausblicke in die herbstlich bunten Täler und zahlreiche Hütten und Bergrestaurants locken mit lokalen Spezialitäten. Auch auf dem Kitzsteinhorn kommen Gäste im Herbst auf ihre Kosten: Bei der Kitzsteinhorn Explorer Tour entdecken Naturliebhaber und Familien auf der Panoramafahrt mit der neuen 3K K-onnection Seilbahn zusammen mit einem Nationalpark Ranger die faszinierende Flora und Fauna in vier Klimazonen.

Auch im Herbst können Urlauber mit der bis 15. Oktober gültigen Sommerkarte der Region Zell am See-Kaprun die Highlights der Urlaubsregion erkunden. Diese ermöglicht zahlreiche Ermäßigungen und inkludiert die erste Übernachtung in teilnehmenden Hotels.

© Faistauer Photography

Ob ein Abstecher zu den Kaprun Hochgebirgsstauseen, ein kleiner Roadtrip auf der Großglockner Hochalpenstraße oder ein Ausflug in die mystische Sigmund Thun Klamm – es gibt jeden Tag etwas Neues zu entdecken.