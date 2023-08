1. Vertrag für Thiago Messi

Wie der Vater, so der Sohn: Thiago Messi kickt ab sofort für Inter Miami.

In der U12-Auswahl des amerikanischen MLS-Klubs scheint ein neuer prominenter Name auf: Thiago Messi. Der älteste Sohn von Superstar Lionel Messi tritt damit auch offiziell in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Schon bei Messis Miami-Präsentation zog Thiago, der am 2. November seinen 11. Geburtstag feiert, alle Blicke auf sich. Grund: Als sich der Weltmeister winkend seinen neuen Fans präsentierte und gemütlich über den Rasen schlenderte, bekam er von Thiago ein "Gurkerl" verpasst. Messi quittierte die Aktion mit einem Lächeln.

Auch Romeo Beckham durchlief Miami-Academy

Schon bald kann er seinem Sohn nun beim Fußball spielen genau auf die Beine schauen. In der Miami-Academy startete auch Romeo Beckham (20), der zweiälteste Sohn von Miami-Mitbesitzer David Beckham, seine Karriere. Mittlerweile schlägt Romeo seine Flanken bei der zweiten Mannschaft vom FC Brentford (Premier League).