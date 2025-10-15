Austria-Frauen im Europa-Cup-Achtelfinale

Das Frauenteam der Wiener Austria hat den Einzug in den Hauptbewerb des Fußball-Europa-Cups - gleichbedeutend mit dem Achtelfinale - geschafft.

Die Wienerinnen setzten sich am Mittwoch im Zweitrundenquali-Rückspiel gegen Slavia Prag vor Heimpublikum mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Davor hatte man mit einem 2:1 das 1:2 aus dem ersten Match vor einer Woche wettgemacht. Die Auslosung des Achtelfinales erfolgt am Freitag in Nyon.

Ein Eigentor von Barbora Polcarova (6.) und ein Treffer von Katharina Schiechtl nach einem Corner (76.) brachten die Austrianerinnen 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstor von Slavias Klara Cvrckova (87.) ging es in die Verlängerung, in der Schiechtl einen Freistoß an die Latte setzte (104.). Im anschließenden Elferschießen scorten alle fünf Austria-Kickerinnen, für die Tschechinnen vergab Denisa Vesela.