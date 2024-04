Debakel für Hamilton im China-Qualifying

Der Brite wurde zum großen Verlierer des Qualifyings für den China-Grand-Prix.

Spannendes Qualifying mit einigen Überraschungen! Ganz an der Spitze ist alles beim Alten: Max Verstappen startet auch im fünften Saisonrennen von der Pole. Es war eine von Beginn an dominante Vorstellung des Weltmeisters, der in praktisch jeder Phase ein paar Zehntel schneller war als die Konkurrenz. Für Red Bull ist es die 100. Pole Position in der Formel 1. Perez bestätigt seine starke Form, Alonso übertrifft sich wie so oft selbst, und McLaren schafft es tatsächlich, vor den Ferraris zu landen.

Der große Verlierer des Qualifyings wurde Lewis Hamilton: Nach dem zweiten Platz im Sprint schied der Brite wegen eines Fahrfehlers bereits in Q1 aus. Der Mercedes-Star landete auf Platz 18. Damit erlebt Rekord-Champion (Anm. sieben WM-Titel) seinen nächsten Tiefpunkt und steckt mit Mercedes weiterhin in der Krise.

Die Startaafstellung für den China-GP:

Verstappen Perez Alonso Norris Piastri Leclerc Sainz Russell Hülkenberg Bottas Stroll Ricciardo Ocon Albon Gasly Zhou Magnussen Hamilton Tsunoda Sargeant

Kurios. Der Ferrari-Pilot Carlos Sainz hatte einen Unfall in Q2 und sorgte für eine rotte Flagge – der Spanier konnte aber weiterfahren und landete nur wenige Tausendstel hinter seinem Teamkollegen auf Platz 7.