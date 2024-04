Rangnick: "Bayern hat mich gefragt"

Jetzt sorgt er selbst für Klarheit. Teamchef bestätigt, dass die Bayern Kontakt zu ihm aufgenommen haben.

Gegenüber 90minuten.at bestätigt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick die Kontaktaufnahme durch den FC Bayern München. Die Wahrheit ist: "Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München“, so Ralf Rangnick.

Bleibt er nach der EM?

Diese Frage ist tatsächlich völlig offen. Über die Bayern-Anfrage sagt er weiter. Er habe den ÖFB über das Bayern-Interesse informiert: "Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Mein Fokus liegt auf der österreichischen Nationalmannschaft. Wir konzentrieren uns vollkommen auf die Europameisterschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl. Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen."

Wie weit sind Rangnick und die Bayern schon?

Ist schon längst alles klar zwischen dem deutschen Rekordmeister und Rangnick? Nein! Rangnick will sich erst mit dem Thema beschäftigen, wenn die Bayern konkret werden: "In dem Moment, wo die Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?"

Keine Auswirkungen auf die EM

Was die EM und mögliche Auswirkungen auf das Nationalteam angeht, beruhigt Rangnick die Gemüter: "Wir wollen diese Mannschaft so optimal wie möglich betreuen – und so gut wie möglich abschneiden. Ich habe ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Team. Es wird nicht deshalb besser spielen, nur weil ich sage: Ich bin noch definitiv die nächsten vier Jahre hier."

Rangnick geht es nicht ums Geld

Eins stellt der Teamchef schon jetzt klar. Ums Geld gehe es ihm nicht: "Für mich geht es um andere Dinge: Kann ich etwas bewegen? Kann ich etwas bewirken? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein? "