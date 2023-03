Deutschland desolat! Nun vernichtet Matthäus den DFB

Findet 'Die Mannschaft' jemals wieder in die Spur? Dem Katastrophen-Spiel gegen Belgien zufolge müsste die Antwort 'Nein' lauten! Auch die deutsche Fußball-Legende Lothar Matthäus äußert nun scharfe Kritik.

Auch wenn es nur ein Testspiel war, zeigt die 2:3-Niederlage schonungslos die Schwächen des DFB-Teams auf: Eine Defensive, die international nur noch Mittelmaß ist, keine Präsenz in Zweikämpfen und eine uninspirierte Offensive. Dementsprechend harsch fällt auch die Analyse von Matthäus aus: "Die ersten 35 Minuten waren das Schlechteste, was ich in meiner langen, langen Laufbahn gesehen habe. Sie haben sich nicht gewehrt in den Zweikämpfen. Das war ein Komplettversagen.“

Zumindest die zweite Halbzeit ist für den 62-Jährigen ansehnlicher: „Emre Can und die Jungen haben mich überzeugt, sie hatten keine Angst. Serge Gnabry hat in den letzten 20 Minuten überragend gespielt“,

Dennoch geht die Pleiten-, Pech- und Pannenserie der einst so ruhmreichen deutschen Mannschaft weiter: Nach drei(!) verpatzten Großturnieren in Folge (WM 2018, EM 2021, WM 2021) gestaltet sich also auch der deutsche Neustart extrem schwierig.