TV Sport
© Getty

Highlights

Die Sport-Hits am Samstag im TV

Von
09.08.25, 00:00
Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Salzburg gegen GAK schon unter Druck

Die Bullen müssen liefern.
© APA

Duell. In der zweiten Runde der Bundesliga steht Red Bull Salzburg schon unter Druck. Nach dem Remis zum Auftakt und der Niederlage gegen Brügge droht den Bullen die dritte sieglose Partie in Folge.

Reynolds-Truppe feiert Premiere

Star-Boss Ryan Reynolds.
© Getty

Hollywood. Ab heuer ist auch die 2.englische Liga live auf Sky zu sehen. Zum Auftakt darf gleich der Klub von Schauspiel-Star Ryan Reynolds, Wrexham FC, bei seiner Premiere gegen Southampton ran.

Muslic hofft mit Schalke auf 2. Sieg

Schalke-Coach Miron Muslic.
© Getty

Klassiker. Schalke-Coach Miron Muslic konnte ein erfolgreiches Pflichtspiel-Debüt auf Schalke feiern. Im Spiel der Runde gegen Kaiserslautern will der Austro-Coach gleich nachlegen.

Das Sport-Programm im TV:

  • 10.55 Uhr: Feldhockey - EM, Belgien - Österreich (ORF Sport+)
  • 12 Uhr: Trail - GT World Series (Eurosport)
  • 12 Uhr: Beachvolleyball - Challenger in Baden (ORF Sport+)
  • 12.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Konferenz (Sky)
  • 13.30 Uhr: Motorsport - DTM am Nürburgring (ServusTV)
  • 13.30 Uhr: Fußball - Championship, Southampton - Wrexham (Sky)
  • 14.15 Uhr: Radsport - Polen-Rundfahrt (Eurosport)
  • 15.15 Uhr: Fußball - Testspiel, Union Berlin - Olympiakos Piräus (Sky)
  • 16 Uhr: Golf - DP World Tour in Aberdeenshire (Sky)
  • 16.05 Uhr: Motorsport - ADAC GT4 Germany (Sky)
  • 16.45 Uhr: Radsport - Arctic Race Norway (Eurosport)
  • 16.45 Uhr: Beachvolleyball, Challenger in Baden, Damen-Finale (ORF 1)
  • 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
  • 17 Uhr: Tennis - ATP 1000 Cincinnati & WTA 1000 Cincinnati (Sky)
  • 17.30 Uhr: Volleyball - EM-Qualifikation der Damen, Österreich - Nordmazedonien (ORF Sport+)
  • 18 Uhr: Fußball - Testspiel, Brighton - Wolfsburg (Sky)
  • 18 Uhr: Golf - US PGA Tour St. Jude Championship (Sky)
  • 18.30 Uhr: Snooker - Saudi Arabia Masters (Eurosport)
  • 19.30 Uhr: Fußball - Bundesliga, Salzburg - GAK (Sky)
  • 20.15 Uhr: Volleyball - EM-Qualifikation der Herren, Österreich - Belgien (ORF Sport+)
  • 20.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Kaiserslautern - Schalke 04 (RTL/Sky)
  • 20.30 Uhr: Motorsport - IndyCar Series in Portland (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!

