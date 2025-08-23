Die Sport-Hits am Samstag im TV

Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
Bullen wollen gegen LASK wieder jubeln
Hit. Red Bull Salzburg kommt langsam in Fahrt. Im Kracher gegen den kriselnden LASK greifen die Mozartstädter nach dem dritten Sieg im vierten Spiel der aktuellen Saison.
Gall fordert Vingegaard und Pogacar-Kumpel
Start. Die Vuelta Espana beginnt heuer in Italien. Mit dabei ist unser Rad-Ass Felix Gall, der hinter Jonas Vingegaard und Pogacar-Teamkollegen Juan Ayuso und Joao Almeida zu den Mitfavoriten zählt
ManCity plant nächstes Schützenfest
Star-Ensemble. Nach der 4:0-Gala zum Auftakt wartet auf die Millionen-Truppe von Manchester City am 2. Spieltag ein hartes Los. Erling Haaland & Co. wollen auch gegen Tottenham jubeln.
Das Sport-Programm im TV:
- 8.35 Uhr: Moto3 - GP v. Ungarn, 2. Training (ServusTV/Sky)
- 9.15 Uhr: Moto2 - GP v. Ungarn, 2. Training (ServusTV/Sky)
- 10 Uhr: MotoGP - GP v. Ungarn, 2. Training (ServusTV/Sky)
- 10.45 Uhr: MotoGP - GP v. Ungarn, Qualifying (ServusTV/Sky)
- 12 Uhr: MotoE - GP v. Ungarn, 1. Rennen (Sky)
- 12.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Konferenz (Sky)
- 12.45 Uhr: Moto3 - GP v. Ungarn, Qualifying (ServusTV/Sky)
- 12.45 Uhr: Radsport - Vuelta Espana, 1. Etappe (Eurosport)
- 13 Uhr: Golf - DP World Tour in Sutton Coldfield (Sky)
- 13.30 Uhr: Fußball - Premier League, Manchester City - Tottenham (Sky)
- 13.30 Uhr: Moto2 - GP v. Ungarn, Qualifying (ServusTV/Sky)
- 14 Uhr: Radsport - Deutschland-Tour, 3. Etappe (ARD)
- 14.30 Uhr: MotoGP - GP v. Ungarn, Sprint (ServusTV/Sky)
- 14.30 Uhr: American Football - ELF-Play-off, Stuttgart Surge - Madrid Bravos (Pro7Maxx)
- 15.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundesliga, Einzelspiele (Sky)
- 16 Uhr: Fußball - Premier League, Burnley - Sunderland, Brentford - Aston Villa, Konferenz (Sky)
- 16 Uhr: MotoE - GP v. Ungarn, 2. Rennen (Sky)
- 16 Uhr: Motorsport - DTM-Highlights (ServusTV)
- 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
- 18.30 Uhr: Fußball - Premier League, Arsenal - Leeds (Sky)
- 19 Uhr: Golf - US PGA Tour, Championship in Atlanta (Sky)
- 20 Uhr: Motorsport - IndyCarSeries in Milwaukee (Sky)
- 20 Uhr: Fußball - 2. Liga, FAC - Austria Salzburg (ORF Sport+)
- 20.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Schalke - Bochum (RTL Nitro/Sky)
- 23 Uhr:Tennis - ATP 250 in Winston Salem, Finale (Sky)
- 2.30 Uhr: Tennis - WTA 500 in Monterrey, Finale (Sky)
