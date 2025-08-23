Alles zu oe24VIP
TV Sport
© Getty

Highlights

Die Sport-Hits am Samstag im TV

Von
23.08.25, 00:00
Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Bullen wollen gegen LASK wieder jubeln

Bullen wollen nachlegen.
© APA

Hit. Red Bull Salzburg kommt langsam in Fahrt. Im Kracher gegen den kriselnden LASK greifen die Mozartstädter nach dem dritten Sieg im vierten Spiel der aktuellen Saison.

Gall fordert Vingegaard und Pogacar-Kumpel

Felix Gall greift in Spanien an.
© APA

Start. Die Vuelta Espana beginnt heuer in Italien. Mit dabei ist unser Rad-Ass Felix Gall, der hinter Jonas Vingegaard und Pogacar-Teamkollegen Juan Ayuso und Joao Almeida zu den Mitfavoriten zählt

ManCity plant nächstes Schützenfest

Superstar Erling Haaland.
© Getty

Star-Ensemble. Nach der 4:0-Gala zum Auftakt wartet auf die Millionen-Truppe von Manchester City am 2. Spieltag ein hartes Los. Erling Haaland & Co. wollen auch gegen Tottenham jubeln.

Das Sport-Programm im TV:

  • 8.35 Uhr: Moto3 - GP v. Ungarn, 2. Training (ServusTV/Sky)
  • 9.15 Uhr: Moto2 - GP v. Ungarn, 2. Training (ServusTV/Sky)
  • 10 Uhr: MotoGP - GP v. Ungarn, 2. Training (ServusTV/Sky)
  • 10.45 Uhr: MotoGP - GP v. Ungarn, Qualifying (ServusTV/Sky)
  • 12 Uhr: MotoE - GP v. Ungarn, 1. Rennen (Sky)
  • 12.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Konferenz (Sky)
  • 12.45 Uhr: Moto3 - GP v. Ungarn, Qualifying (ServusTV/Sky)
  • 12.45 Uhr: Radsport - Vuelta Espana, 1. Etappe (Eurosport)
  • 13 Uhr: Golf - DP World Tour in Sutton Coldfield (Sky)
  • 13.30 Uhr: Fußball - Premier League, Manchester City - Tottenham (Sky)
  • 13.30 Uhr: Moto2 - GP v. Ungarn, Qualifying (ServusTV/Sky)
  • 14 Uhr: Radsport - Deutschland-Tour, 3. Etappe (ARD)
  • 14.30 Uhr: MotoGP - GP v. Ungarn, Sprint (ServusTV/Sky)
  • 14.30 Uhr: American Football - ELF-Play-off, Stuttgart Surge - Madrid Bravos (Pro7Maxx)
  • 15.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundesliga, Einzelspiele (Sky)
  • 16 Uhr: Fußball - Premier League, Burnley - Sunderland, Brentford - Aston Villa, Konferenz (Sky)
  • 16 Uhr: MotoE - GP v. Ungarn, 2. Rennen (Sky)
  • 16 Uhr: Motorsport - DTM-Highlights (ServusTV)
  • 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
  • 18.30 Uhr: Fußball - Premier League, Arsenal - Leeds (Sky)
  • 19 Uhr: Golf - US PGA Tour, Championship in Atlanta (Sky)
  • 20 Uhr: Motorsport - IndyCarSeries in Milwaukee (Sky)
  • 20 Uhr: Fußball - 2. Liga, FAC - Austria Salzburg (ORF Sport+)
  • 20.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Schalke - Bochum (RTL Nitro/Sky)
  • 23 Uhr:Tennis - ATP 250 in Winston Salem, Finale (Sky)
  • 2.30 Uhr: Tennis - WTA 500 in Monterrey, Finale (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!

