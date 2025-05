Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Verstappen jagt "Heimsieg" im Fürstentum

Klassiker. Der GlamourGP von Monaco hält die PS-Welt in Atem. Max Verstappen will in seiner Wahlheimat dem McLaren-Duo Norris, Piastri und Lokalmatador Charles Leclerc die Show stehlen.

In Paris öffnet die größte Sandkiste der Welt

Auftakt. Das wichtigste Sandplatz-Turnier des Jahres geht los. Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist auf Formsuche, Doping-Sünder Jannik Sinner ist der große Gejagte in Frankreich.

Rad-Thriller im Gebirge von Italien

Spannung. Der Giro d'Italia kehrt zur 15. Etappe in die hohen Berge zurück. Nach drei schnellen Teilstücken sind die Top-Favoriten auf den Gesamtsieg am Monte Grappa gefordert.

Das Sport-Programm im TV:

6.45 Uhr: Triathlon - Challenge St. Pölten (ORF Sport+)

11 Uhr: Tennis - French Open, 1. Runde (Eurosport)

11 Uhr: Fußball - Doppelpass, der Talk (Sport1)

12 Uhr: Hockey - Damen-Bundelsiga, AHTC - Wr. Neudorf (ORF Sport+)

12.45 Uhr: American Football - ELF, Paris - Stuttgart (Pro7Maxx)

13 Uhr: Motorsport - DTM (Pro7)

13 Uhr: Golf - DP World Tour in Antwerpen (Sky)

14 Uhr: MotoGP - GP v. Großbritannien (ServusTV/Sky)

15 Uhr: Radsport - Giro d'Italia (Eurosport)

15 Uhr: Formel 1 - GP v. Monaco, Rennen (ServusTV/Sky)

15.15 Uhr: Eishockey - WM, Spiel um Platz 3 (ORF Sport+)

16 Uhr: Motorsport - Indy500 (Sky)

16.30 Uhr: Fußball - Premier League, Konferenz (Sky)

17.10 Uhr: Formel 1- GP v. Monaco, Motorhome (ORF 1)

18 Uhr: Golf - PGA Tour in Fort Worth (Sky)

18.25 Uhr: Handball - WHA, Atzgersdorf - Hypo NÖ (ORF Sport+)

20.15 Uhr: Eishockey - WM-Finale (ORF Sport+)

21 Uhr: Eishockey - NHL-Play-off, Edmonton - Dallas (Sky)

22.05 Uhr: Das Gespräch - Ralf Rangnick, Michaela Schmidt und Josef Pröll zum Thema: "Wie viel Politik verträgt der Fußball?" (ORF 2)



2 Uhr: Basketball - NBA-Play-off (Pro7Maxx)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!