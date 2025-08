Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Wiener Klubs starten in die neue Saison

Startschuss. In der Zweier-Konferenz am Sonntag beginnt die Bundesliga-Saison auch für Rapid und Austria. Die Hütteldorfer treffen in der 1. Runde auf BW Linz, die Veilchen müssen im Duell der Cup-Verlierer zum GAK.

Verstappen will vor Sommerpause jubeln

Klassiker. Die Formel 1 gibt am Hungaroring noch einmal Gas, ehe sie sich in die Sommerpause verabschiedet. Nach den beendeten Wechsel-Gerüchten will Superstar Max Verstappen wieder das McLaren-Duo ärgern.

Free-TV-Premiere für Deutsche Konferenz

Neu. Ab dieser Saison überträgt auch RTL einige Spiele der 2. deutschen Bundesliga. Die Sonntags-Konferenz ist neu im Free-TV, mit dabei ist auch Benedikt Pichlers Hannover 96 gegen Kaiserslautern.

Das Sport-Programm im TV:

8 Uhr: Snooker - Shanghai Masters, Finale (Eurosport)

9.30 Uhr: Rallye - Secto Rally Finland (Sky)

10.15 Uhr: Sport - Deutsche Meisterschaften (ZDF)

11.40 Uhr: Motorsport - Porsche Supercup, Rennen in Budapest (ORF Sport+)

12.15 Uhr: Rallye - Secto Rally FInlan, Powerstage (ServusTV)

12.30 Uhr: BMX - Weltmeisterschaft (Eurosport)

13 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Konferenz (RTL/Sky)

13 Uhr: Gollf - Women's Open in Royal Porthcawl (Sky)

14.30 Uhr: Beachvolleyball - Europameisterschaft (ORF Sport+)

15 Uhr: Formel 1 - GP v. Ungarn, Rennen (ServusTV/Sky)

15 Uhr: Radsport - Tour de France der Damen (Eurosport)

16 Uhr: Golf - Deutsche Liga, Final Four (Sport1/Sky)

17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)

18.30 Uhr: Tennis - ATP 1000 Toronto & WTA Masters Montreal (Sky)

20 Uhr: Fußball - Testspiel, Bournemouth - West Ham (Sky)

20 Uhr: Golf - US PGA Tour in Greensboro (Sky)

23 Uhr: Fußball - Testspiel, Manchester United - Everton (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!