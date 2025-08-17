Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
TV Sport
© Getty

Highlights

Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Von
17.08.25, 00:00
Teilen

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Marquez will endlich Spielberg-Fluch beenden

Marc Marquez ist Top-Favorit
© APA

Showdown. Auch beim GP von Österreich ist WM-Dominator Marc Marquez der große Gejagte. Allerdings wartet der Spanier immer noch auf seinen ersten Sieg in der Steiermark.

Rapid will sich an die Spitze schießen

Rapid ist derzeit in Top-Form.
© Getty

Ungeschlagen. Nach dem Zitter-Aufstieg in Dundee geht es für Rekordmeister Rapid gegen Altach weiter. In der Sonntags-Konferenz jagen die Hütteldorfer den dritten Sieg im dritten Spiel.

Arsenal mit Kracher-Start gegen ManU

Arsenal hofft im Hit auf Traumstart
© Getty

Auftakt. König Fußball ist nun auch in England zurück. Beim Spiel der Woche muss Mitfavorit Arsenal zu Rekordmeister Manchester United, die heuer wieder zurück an die Spitze der Liga wollen.

Das Sport-Programm im TV:

  • 10 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, Warm Up (ServusTV/Sky)
  • 10.25 Uhr. Fußball, 2. Liga - Austria Salzburg - Rapid II (ORF Sport+)
  • 11 Uhr: Moto3 - GP v. Österreich, Rennen (ServusTV/Sky)
  • 11 Uhr. Fußball - Doppelpass, Talkshow (Sport1)
  • 12 Uhr: Radsport - Tour de Romandie der Damen (Eurosport)
  • 12 Uhr: Moto2 - GP v. Österreich, Rennen (ServusTV/Sky)
  • 12 Uhr: Golf - DP World Tour in Kopenhagen (Sky)
  • 12.30 Uhr: Fußball - DFB-Pokal, 1. Runde (Sky/ZDF)
  • 12.45 Uhr: American Football - ELF, Frankfurt Galaxy - Madrid Bravos (Pro7Maxx)
  • 14 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, Rennen (ServusTV/Sky)
  • 14.10 Uhr: Radsport - Czech Tour (Eurosport)
  • 15 Uhr: Fußball - Premier League, Nottingham Forrest- Brentford bzw. Chelsea -Crystal Palace (Sky)
  • 15.30 Uhr: Radsport - Cyclassics Hamburg (Eurosport)
  • 16.10 Uhr. American Football - ELF, Rhein Fire - Nordic Storm (Pro7Maxx)
  • 16.20 Uhr: American Football - ELF, Raiders Tirol - Cologne Centurions (ORF Sport+)
  • 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
  • 17 Uhr: Golf - US PGA Tour in Owings Mills (Sky)
  • 17 Uhr: Fußball - Premier League, Manchester United - Arsenal (Sky)
  • 19 Uhr: Tennis - WTA 1000 Cincinnati, Halbfinale (Sky)
  • 21 Uhr: Tennis - ATP 250 Winston Salem, 1. Runde (Sky)
  • 0 Uhr: Tennis - ATP 1000 Cincinnati, Doppelfinale (Sky)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden