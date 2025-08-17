Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.
Marquez will endlich Spielberg-Fluch beenden
© APA
Showdown. Auch beim GP von Österreich ist WM-Dominator Marc Marquez der große Gejagte. Allerdings wartet der Spanier immer noch auf seinen ersten Sieg in der Steiermark.
Rapid will sich an die Spitze schießen
© Getty
Ungeschlagen. Nach dem Zitter-Aufstieg in Dundee geht es für Rekordmeister Rapid gegen Altach weiter. In der Sonntags-Konferenz jagen die Hütteldorfer den dritten Sieg im dritten Spiel.
Arsenal mit Kracher-Start gegen ManU
© Getty
Auftakt. König Fußball ist nun auch in England zurück. Beim Spiel der Woche muss Mitfavorit Arsenal zu Rekordmeister Manchester United, die heuer wieder zurück an die Spitze der Liga wollen.
Das Sport-Programm im TV:
- 10 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, Warm Up (ServusTV/Sky)
- 10.25 Uhr. Fußball, 2. Liga - Austria Salzburg - Rapid II (ORF Sport+)
- 11 Uhr: Moto3 - GP v. Österreich, Rennen (ServusTV/Sky)
- 11 Uhr. Fußball - Doppelpass, Talkshow (Sport1)
- 12 Uhr: Radsport - Tour de Romandie der Damen (Eurosport)
- 12 Uhr: Moto2 - GP v. Österreich, Rennen (ServusTV/Sky)
- 12 Uhr: Golf - DP World Tour in Kopenhagen (Sky)
- 12.30 Uhr: Fußball - DFB-Pokal, 1. Runde (Sky/ZDF)
- 12.45 Uhr: American Football - ELF, Frankfurt Galaxy - Madrid Bravos (Pro7Maxx)
- 14 Uhr: MotoGP - GP v. Österreich, Rennen (ServusTV/Sky)
- 14.10 Uhr: Radsport - Czech Tour (Eurosport)
- 15 Uhr: Fußball - Premier League, Nottingham Forrest- Brentford bzw. Chelsea -Crystal Palace (Sky)
- 15.30 Uhr: Radsport - Cyclassics Hamburg (Eurosport)
- 16.10 Uhr. American Football - ELF, Rhein Fire - Nordic Storm (Pro7Maxx)
- 16.20 Uhr: American Football - ELF, Raiders Tirol - Cologne Centurions (ORF Sport+)
- 17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)
- 17 Uhr: Golf - US PGA Tour in Owings Mills (Sky)
- 17 Uhr: Fußball - Premier League, Manchester United - Arsenal (Sky)
- 19 Uhr: Tennis - WTA 1000 Cincinnati, Halbfinale (Sky)
- 21 Uhr: Tennis - ATP 250 Winston Salem, 1. Runde (Sky)
- 0 Uhr: Tennis - ATP 1000 Cincinnati, Doppelfinale (Sky)
Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!