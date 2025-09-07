Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
TV Sport
© Getty

Highlights

Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Von
07.09.25, 00:00
Teilen

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Deutsche müssen nach Pleite zurückschlagen

Katerstimmung beim DFB.
© Getty

Druck. Der Quali-Auftakt für den DFB ist nach hinten losgegangen. Nach der Auswärtspleite in Bratislava gegen die Slowakei ist die Fußball-Nation schon gehörig unter Druck und muss gegen Nordirland ein anderes Gesicht zeigen.

Vikings greifen in Stuttgart nach Titel

Vikings-Star Ben Holmes
© GEPA

Finale. Endspiel in der ELF mit Wiener Beteiligung. Die Vienna Vikings treffen im Kampf um den Titel in Stuttgart auf Stuttgart Surge. Nach nur einer Niederlage in der Saison sind die Hauptstädter im großen Showdown leichter Favorit.

Brady-Duell! Vegas fordert die Patriots

Patriots-Legende Tom Brady
© Getty

Auftakt. Die NFL ist zurück! Zum Start kommt es gleich zum Brady-Duell. Als Teilbesitzer der Las Vegas Raiders empfängt er am 1. Spieltag seinen Ex-Klub, die New England Patriots.

Das Sport-Programm im TV:

  • 8.10 Uhr: Formel 3 - GP v. Italien, Rennen (ORF Sport+/Sky)
  • 9.40 Uhr: Formel 2 - GP v. Italien, Rennen (ORF Sport+/Sky)
  • 9.55 Uhr: Tennis - ITF W75 - Ladies Open Vienna (ORF Sport+)
  • 10.50 Uhr: Mountainbike - Weltmeisterschaft, Downhill Damen (Eurosport)
  • 11 Uhr: Moto3 - GP v. Katalonien, Rennen (ServusTV/Sky)
  • 11 Uhr: Fußball - Doppelpass, der Sport-Talk (Sport1)
  • 12.15 Uhr: Moto2 - GP v. Katalonien, Rennen (ServusTV/Sky)
  • 12.30 Uhr: Fußball - Frauen-Bundesliga, Austria Wien - Vienna (ORF Sport+)
  • 13.05 Uhr: Mountainbike - Weltmeisterschat, Downhill Herren (Eurosport)
  • 13.30 Uhr: Fußball - Porsche Cup, Finale (Sport1)
  • 13.30 Uhr: Golf - DP World Tour in Straffan (Sky)
  • 14 Uhr: MotoGP - GP v. Katalonien, Rennen (ServusTV/Sky)
  • 14.25 Uhr: Tennis - ATP Challenger in Tulln, Finale (ORF Sport+)
  • 14.45 Uhr: Motorsport - ADAC GT Masters am Salzburgring (Sport1)
  • 15 Uhr: Formel 1 - GP v. Italien, Rennen (ServusTV/Sky)
  • 15 Uhr: American Football - ELF-Finale, Vienna Vikings - Stuttgart Surge (Pro7)
  • 15.15 Uhr: Radsport - Vuelta, 15. Etappe (Eurosport)
  • 17.30 Uhr: Beachvolleyball - Österreichische Meisterschaften (ORF Sport+)
  • 18.30 Uhr: Golf - Walker Cup in Pebble Beach (Sky)
  • 19 Uhr: American Football - NFL, Las Vegas - New England (RTL NITRO)
  • 19.30 Uhr: Tennis - US Open, Herren-Finale (Sky)
  • 19.30 Uhr: 3x3 Basketball - Europameisterschaft, Finale (ORF Sport+)
  • 19.30 Uhr: Motorsport - FIA-Langstrecken-WM, Lone Star Le Mans (Eurosport)
  • 20.45 Uhr: Fußball - WM-Qualifikation, Deutschland - Nordirland (RTL)
  • 21.30 Uhr: Golf - Ladies European Tour in Houston (Sky)
  • 22.05 Uhr: American Football - NFL, San Francisco 49ers - Seattle Seahawks (RTL NITRO)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden