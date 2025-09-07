Die Sport-Hits am Sonntag im TV

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
Deutsche müssen nach Pleite zurückschlagen
Druck. Der Quali-Auftakt für den DFB ist nach hinten losgegangen. Nach der Auswärtspleite in Bratislava gegen die Slowakei ist die Fußball-Nation schon gehörig unter Druck und muss gegen Nordirland ein anderes Gesicht zeigen.
Vikings greifen in Stuttgart nach Titel
Finale. Endspiel in der ELF mit Wiener Beteiligung. Die Vienna Vikings treffen im Kampf um den Titel in Stuttgart auf Stuttgart Surge. Nach nur einer Niederlage in der Saison sind die Hauptstädter im großen Showdown leichter Favorit.
Brady-Duell! Vegas fordert die Patriots
Auftakt. Die NFL ist zurück! Zum Start kommt es gleich zum Brady-Duell. Als Teilbesitzer der Las Vegas Raiders empfängt er am 1. Spieltag seinen Ex-Klub, die New England Patriots.
Das Sport-Programm im TV:
- 8.10 Uhr: Formel 3 - GP v. Italien, Rennen (ORF Sport+/Sky)
- 9.40 Uhr: Formel 2 - GP v. Italien, Rennen (ORF Sport+/Sky)
- 9.55 Uhr: Tennis - ITF W75 - Ladies Open Vienna (ORF Sport+)
- 10.50 Uhr: Mountainbike - Weltmeisterschaft, Downhill Damen (Eurosport)
- 11 Uhr: Moto3 - GP v. Katalonien, Rennen (ServusTV/Sky)
- 11 Uhr: Fußball - Doppelpass, der Sport-Talk (Sport1)
- 12.15 Uhr: Moto2 - GP v. Katalonien, Rennen (ServusTV/Sky)
- 12.30 Uhr: Fußball - Frauen-Bundesliga, Austria Wien - Vienna (ORF Sport+)
- 13.05 Uhr: Mountainbike - Weltmeisterschat, Downhill Herren (Eurosport)
- 13.30 Uhr: Fußball - Porsche Cup, Finale (Sport1)
- 13.30 Uhr: Golf - DP World Tour in Straffan (Sky)
- 14 Uhr: MotoGP - GP v. Katalonien, Rennen (ServusTV/Sky)
- 14.25 Uhr: Tennis - ATP Challenger in Tulln, Finale (ORF Sport+)
- 14.45 Uhr: Motorsport - ADAC GT Masters am Salzburgring (Sport1)
- 15 Uhr: Formel 1 - GP v. Italien, Rennen (ServusTV/Sky)
- 15 Uhr: American Football - ELF-Finale, Vienna Vikings - Stuttgart Surge (Pro7)
- 15.15 Uhr: Radsport - Vuelta, 15. Etappe (Eurosport)
- 17.30 Uhr: Beachvolleyball - Österreichische Meisterschaften (ORF Sport+)
- 18.30 Uhr: Golf - Walker Cup in Pebble Beach (Sky)
- 19 Uhr: American Football - NFL, Las Vegas - New England (RTL NITRO)
- 19.30 Uhr: Tennis - US Open, Herren-Finale (Sky)
- 19.30 Uhr: 3x3 Basketball - Europameisterschaft, Finale (ORF Sport+)
- 19.30 Uhr: Motorsport - FIA-Langstrecken-WM, Lone Star Le Mans (Eurosport)
- 20.45 Uhr: Fußball - WM-Qualifikation, Deutschland - Nordirland (RTL)
- 21.30 Uhr: Golf - Ladies European Tour in Houston (Sky)
- 22.05 Uhr: American Football - NFL, San Francisco 49ers - Seattle Seahawks (RTL NITRO)
