Diogo Jotas Witwe teilt emotionales Posting

Rute, die Witwe von Diogo Jota, hat auf Instagram bewegende Fotos zum ersten Geburtstag ihrer Tochter geteilt – darunter mehrere Aufnahmen des verstorbenen Fußballstars. Es ist eine rührende Botschaft.

Es ist eine tragische Geschichte: Der Profi-Fußballer verstarb im Juli bei einem Autounfall in Spanien. Besonders traurig - erst vor zwei Wochen hatte er geheiratet. Er hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

Diogo Jota mit seiner Frau Rute und den drei gemeinsamen Kindern am Hochzeitstag. © Diogo Jota

Jotas Witwe veröffentlichte 16 Fotos ihrer Tochter auf Instagram. Auf fünf der Bilder ist Diogo Jota zu sehen, der im Juli gemeinsam mit seinem Bruder Andre Silva nach einem Autounfall verstarb. Rute und die drei gemeinsamen Kinder überlebten.

Die Polizei untersucht das Unfall-Wrack des Lamborghini.

© Getty

Erinnerungen in Bildern

Das erste gezeigte Foto zeigt Rute, Jota und das Baby in einer professionellen Aufnahme, in der beide Elternteile in rosa Kleidung ihren Blick auf die Jüngste richten. Auf einem weiteren Bild hält Jota das Kind im Arm. Auch eine Aufnahme aus dem Krankenhaus ist dabei, in der der Liverpool-Spieler das Baby in einer Trage trägt.

Familienmomente am Spielfeld

Unter den Fotos findet sich ebenfalls ein Bild aus Anfield aus der vergangenen Saison nach dem Premier-League-Titelgewinn. Auf weiteren Aufnahmen ist Jota mit seinem Kind in einem Café oder Restaurant zu sehen. Rute schrieb dazu: „One whole year“, begleitet von einem Herz- und einem Stern-Emoji. Fans reagierten zahlreich mit Beileidsbekundungen wie „RIP. We miss and love him.“ oder „Forever“.

Diogos letzte Worte vor dem Tod

Kurz vor seinem Tod hatte Jota in einem Clip über die Herausforderungen des Elternseins gesprochen und betont, dass „each day is a new day“. Er erzählte, dass er den Moment, Vater zu werden, als überwältigend empfunden habe und dass er zu sensibel gewesen sei, um die Nabelschnur zu durchtrennen.

Das Gespräch entstand im Rahmen eines Projekts von Liverpool FC und Joie Baby, bei dem Neugeborene im Liverpool Women’s Hospital beschenkt wurden. Jota scherzte dabei, dass Teamkollege Joe Gomez mit mehr Erfahrung der richtige Ansprechpartner für Ratschläge sei. Seine wichtigste Botschaft lautete: Geduld sei entscheidend.