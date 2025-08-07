Einigung erzielt: Sesko fliegt nach England

Benjamin Sesko hat die Erlaubnis erhalten, einen Medizincheck in England zu machen. Medien berichteten bereits, dass sich der Slowene von RB Leipzig für Manchester United entschieden habe.

Benjamin Sesko (22) steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester United, wie das britische Portal "Daily Star" berichtet. Der 22-jährige Stürmer hat die Erlaubnis erhalten, nach England zu reisen, um den Medizincheck zu absolvieren. Zuvor wurde eine grundsätzliche Einigung mit RB Leipzig erzielt. Sesko gilt als Wunschlösung für die Sturmzentrale bei United, nachdem Rasmus Hojlund und Joshua Zirkzee in der vergangenen Premier-League-Saison zusammen nur sieben Tore erzielten. Auch Newcastle United wurde über die Entscheidung informiert, dass Sesko zu Manchester wechseln wird. Trainer Ruben Amorim plant, mit dem jungen Slowenen die Offensive neu zu besetzen.

Manchester United und Newcastle hatten beide ähnlich starke Angebote bei Red Bull Leipzig hinterlegt. Diese sollen sich bei etwa 85 Millionen Euro bewegen.