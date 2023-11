Eishockey: Salzburg nach Sieg gegen Fehervar weiter Tabellenführer

Baumgartner will gegen Haaland den Gruppensieg Für RB Leipzig geht es am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) um die Vorentscheidung über den Gruppensieg in der Gruppe D. Der DFB-Pokalsieger hat nur bei einem Sieg bei Manchester City noch die Chance, die Gruppe G als Erster abzuschließen und damit auf ein leichteres Los für das Achtelfinale zu hoffen.