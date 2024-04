Raptors kassierten ohne Pöltl nächste Klatsche

Bernhard Raimann auf Wien-Besuch: Herr NFL-Star, was machen Sie in Simmering? Am Dienstag gab es in der Ravelinstraße in Simmering ganz hohen Besuch: Im Trainingszentrum der Vienna Vikings war der Wiener NFL-Pionier Bernhard Raimann zu Besuch und nahm sich dort Zeit für oe24.