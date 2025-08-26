Alles zu oe24VIP



Sport-Legenden

Emotionale Worte: Klopp rührt Boris Becker zu Tränen

26.08.25, 10:55
Boris Becker bekam am Montagabend in Hamburg den "Legende"-Award der "Sport Bild" verliehen.  Als Laudator fungierte Beckers guter Freund Jürgen Klopp, der mit seinen Worten für feuchte Augen beim einstigen Tennisprofi sorgte.  

"Ich habe dir meine Karriere zu verdanken", sagte Jürgen Klopp in Richtung des gerührten Preisträgers.  

Dankes-Worte

Denn erst durch Beckers Wimbledon-Sieg 1985 im Alter von nur 17 Jahren habe der fast gleichaltrige Klopp erkannt, dass man mit genügend Fleiß alles schaffen kann: "Ich wollte damals nichts mehr als du sein. Ich war genauso alt. Du hast mir gezeigt, dass ich nicht warten muss, bis ich alt genug bin." 

"Sei stolz auf das, was du erreicht hast"

Klopp weiter: "Ich hoffe und wünsche, dass sich für dich heute der Kreis schließt. Dass das Medium, das dir häufig in den Arsch getreten hat, manchmal berechtigt, manchmal nicht berechtigt, dich heute ehrt. Für das, was du bist: eine deutsche Sport-Legende. Ich hoffe, du hast deinen Frieden gemacht. Sei stolz auf das, was du erreicht hast.“ 

Becker reagierte hochemotional

Als Becker schließlich tränenerfüllt die Bühne betrat, gab es zunächst eine herzliche Umarmung. "Da hast du dir was einfallen lassen, das habe ich so nicht erwartet", erwiderte Becker emotional - und: "Wäre ich Fußballer, hätte ich gerne für dich gespielt." Ein süßer Wortaustausch zweier großer Sport-Legenden, die bis heute eine innige Freundschaft verbindet.

