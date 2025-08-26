204-Kilo-Koloss wegen Übergewichts entlassen

Desmond Watson wird wohl doch nicht der schwerste Spieler in der NFL-Geschichte.

Beim Pro Day der Florida Gators im Frühjahr dieses Jahres blieben den anwesenden Coaches fast die Kinnladen unten: Defensive Tackle Desmond Watson stellte mit stolzen 210 Kilo sein Können unter Beweis. Der 22-Jährige war nicht nur extrem kräftig, sondern auch unfassbar schnell. Watson schaffte die 40 Yards in ausgezeichneten 5,93 Sekunden.

Nachdem er beim Draft nicht berücksichtigt wurde, verpflichteten die Tampa Bay Buccaneers den 22-jährigen Koloss unter der Bedingung, dass er in der Vorbereitung abnehmen müsse. Dies schaffte Watson nur bedingt – mit aktuell 204 Kilo wurde er nun noch vor dem ersten Saisonspiel aus dem Kader entlassen.

Die Buccaneers können Watson aber noch in den Practice Squad aufnehmen. „Ich würde gerne langfristige Pläne für ihn schmieden, da er Fortschritte macht und ich glaube, dass er uns in Zukunft helfen kann. Aber wir werden diese Gespräche gegen Ende der Woche führen“, so Head Coach Todd Bowles.