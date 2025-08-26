Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
Desmond Watson
© Getty

NFL-Hammer

204-Kilo-Koloss wegen Übergewichts entlassen

26.08.25, 09:55
Teilen

Desmond Watson wird wohl doch nicht der schwerste Spieler in der NFL-Geschichte. 

Beim Pro Day der Florida Gators im Frühjahr dieses Jahres blieben den anwesenden Coaches fast die Kinnladen unten: Defensive Tackle Desmond Watson stellte mit stolzen 210 Kilo sein Können unter Beweis. Der 22-Jährige war nicht nur extrem kräftig, sondern auch unfassbar schnell. Watson schaffte die 40 Yards in ausgezeichneten 5,93 Sekunden.

Nachdem er beim Draft nicht berücksichtigt wurde, verpflichteten die Tampa Bay Buccaneers den 22-jährigen Koloss unter der Bedingung, dass er in der Vorbereitung abnehmen müsse. Dies schaffte Watson nur bedingt – mit aktuell 204 Kilo wurde er nun noch vor dem ersten Saisonspiel aus dem Kader entlassen.

Desmond Watson
© Getty

Die Buccaneers können Watson aber noch in den Practice Squad aufnehmen. „Ich würde gerne langfristige Pläne für ihn schmieden, da er Fortschritte macht und ich glaube, dass er uns in Zukunft helfen kann. Aber wir werden diese Gespräche gegen Ende der Woche führen“, so Head Coach Todd Bowles.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden