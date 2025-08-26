Alles zu oe24VIP
Max Eberl
© Getty

Jetzt geht's schnell

Transfer-Hammer: FC Bayern mit Star-Stürmer einig

26.08.25, 07:16
Plötzlich bahnt sich eine große Transfer-Überraschung an. 

Auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler wurde der FC Bayern wenige Tage vor Ende der Transferzeit nun offenbar doch fündig. Wie die BILD berichtet, ist sich der deutsche Meister mit Nicolas Jackson vom FC Chelsea einig. Eine Verpflichtung könnte aber dennoch schwierig werden.

Das Interesse kommt durchaus überraschend. Bayerns Sport-Boss Max Eberl hatte erst vor wenigen Tagen öffentlich dementiert, am 24-Jährigen interessiert zu sein. Nun kam es zur spektakulären Wende. Der Senegalese hat einem Wechsel nach München zugestimmt und wartet nur noch darauf, dass sich die beiden Vereine einigen.

Nicolas Jackson
© Getty

Bayern will Spieler nur leihen

Chelsea will den Stürmer eigentlich verkaufen, Bayern will den 24-Jährigen aber nur ausleihen. Möglich, dass sich die Klubs nun auf eine Leihe mit Kaufoption einigen. In den nächsten Tagen stehen jedenfalls harte Verhandlungen bevor. 

 

Nachdem ein Wechsel von Nick Woltemade nicht zustande kam, ist der FC Bayern auf der Suche nach einem Plan B. Jackson würde dabei gut ins Profil passen. Der Senegalese spielt seit 2023 für Chelsea und kam bislang bei 81 Einsätzen auf 30 Tore. Der 24-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar, spielt meist aber als Mittelstürmer.

