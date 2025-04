Ex-Salzburg-Kicker stirbt mit nur 39 Jahren

Der ehemalige Salzburg-Fußball-Profi Nikola Pokrivac ist bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Der kroatische Ex-Nationalteamspieler wurde nur 39 Jahre alt.

Die Fußballwelt trauert um Nikola Pokrivac. Der ehemalige kroatische Fußball-Nationalspieler und Salzburg-Kicker ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Das teilten der kroatische Verband HNS und Red Bull Salzburg mit.

Kroatiens Verbandspräsident Marijan Kustic sagt: "In diesem schockierenden und unvorstellbar traurigen Moment, in dem wir ein junges Leben verloren haben, sind keine Worte des Trostes zu finden. Ich kann Nikolas Familie und seinen Angehörigen nur mein tiefstes Beileid zu diesem unersetzlichen Verlust aussprechen. Der HNS und die kroatische Fußballfamilie werden ihnen in diesen schwierigen Momenten beistehen."

Trauer auch bei Red Bull Salzburg

Sein ehemaliger Verein Red Bull Salzburg trauert um den 39-Jährigen und schreibt auf Facebook: "Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Nikola Pokrivac, der tragisch bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Nikola."

Schwerer Autounfall kostet Pokrivac das Leben

Laut Medienberichten ist der 39-jährige Fußballer bei einem schweren Autounfall verstorben. Der Unfall habe sich demnach nach dem Training in Karlovac (Anm. etwa 45 Minuten südwestlich von Zagreb) ereignet. Bei dem Crash seien drei seiner Teamkollegen schwer verletzt worden. Bei dem Unfall sollen weitere Autos beteiligt gewesen sein – eine weitere Person ist gestorben.

Nikola Pokrivac kam 2009 zu Red Bull Salzburg in die österreichische Bundesliga. Er spielte zwei Jahre lang bei den Bullen. 2015 musste Pokrivac seine Karriere beenden, da bei ihm ein Hodgkin-Lymphom, eine seltene Form von Krebs, diagnostiziert worden war. In seiner Karriere kam er auf 12 Europa-League-Spiele, 4 Champions-League-Partien und 15 Länderspiele.