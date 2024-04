Foto-Fail: Dieses Cover von Ski-Star sorgt für Lacher

Klopp blamiert sich gegen Atalanta - Rom sieger im Italo-Duell Liverpool droht bei der Abschiedstour von Jürgen Klopp das Aus in der Europa League. Atalanta Bergamo jubelte im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag über einen 3:0-Auswärtssieg an der Anfield Road. Scamacca (38., 60.) und Pasalic (83.) trafen für die "Göttin" aus der Lombardei.